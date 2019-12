LIVE

Feyenoord-PEC Zwolle 1-0

AZ-VVV 0-0

Uitslagen:

FC Twente-Ajax 2-5

FC Utrecht-RKC 0-1

20.00 uur:

FC Emmen-PSV

Goedemiddag en welkom in ons liveblog over deze Eredivisiezondag! Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je in de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen in de wedstrijden.