In de Eredivisie komen zondag alle topclubs in actie. Koploper Ajax is al om 12.15 uur begonnen aan de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. Om 14.30 uur trappen vervolgens FC Utrecht en RKC Waalwijk af, waarna het om 16.45 uur de beurt is aan Feyenoord-PEC Zwolle en AZ-VVV-Venlo. FC Emmen en PSV sluiten de speelronde om 20.00 uur af. Volg alles in ons liveblog.





12.15 uur:

FC Twente-Ajax 2-0

14.30 uur:

FC Utrecht-RKC

16.45 uur:

Feyenoord-PEC Zwolle

AZ-VVV

20.00 uur:

FC Emmen-PSV Goedemiddag en welkom in ons liveblog over deze Eredivisiezondag! Mijn naam is Rob Hirschmann en ik houd je in de komende uren op de hoogte van de ontwikkelingen in de wedstrijden. 25' Einde wedstrijd voor Quincy Promes. Hij verlaat het veld met een kuitblessure. 23' Quincy Promes gaat op de grond zitten vanwege een een kuitblessure. Klaas-Jan Huntelaar gaat warmlopen. Wordt dit een rampzalige middag voor Ajax? 21' Daar profiteert FC Twente bijna wéér van balverlies van Mazraoui, alleen dit keer spelen de Tukkers het niet uit. Ten Hag stuurt Dest al uit de dug-out om te gaan warmlopen. Mazraoui moet vrezen voor een vroege wissel. 19' GOAL FC Twente! 2-0

Wat gebeurt hier allemaal? Mazraoui levert de bal in na een rare bal van Lang. Aitor staat helemaal vrij en schuift de bal in de lange hoek! 15' GOAL FC Twente! 1-0

Een prachtige goal van Keito Nakamura! Ziyech levert de bal in en FC Twente maakt uitstekend gebruik van de ruimte. Nakamura had ook af kunnen spelen, maar met een geweldige trap brengt hij zijn ploeg op voorsprong. Het is aardig koud in de dug-out. 9' Een kansje voor Lisandro Martínez. Hij schiet met links van afstand, maar hij kwam niet helemaal lekker uit. FC Twente-keeper Drommel ruimt eenvoudig op. 8' Het spelbeeld is voorlopig weinig verrassend: Ajax tikt de bal rond op de helft van FC Twente, dat de ruimtes probeert klein te houden. 4' De eerste serieuze kans is voor Ajax. Na een aanval over meerdere schijven komt de bal bij Ziyech, maar zijn schot levert geen gevaar op voor FC Twente. 1' Ajax heeft afgetrapt! De wedstrijd is begonnen. Voor de aftrap wordt Henny Ardesch herdacht met een minuut lang applaus. De oud-keeper van FC Twente overleed deze week. De spelers komen het veld op. FC Twente-Ajax staat op het punt van beginnen. FC Twente-Ajax · Ajax heeft sowieso een hoog 'FC Twente-gehalte': naast Tadic hebben Quincy Promes en Hakim Ziyech een Twente-verleden. Trainer Erik ten Hag speelde in zijn carrière als speler bij de Tukkers en was er een tijd lang lang assistent-trainer. FC Twente-Ajax · De laatste keer dat Ajax in Enschede won was in 2013. Destijds stond Dusan Tadic nog in de basis bij FC Twente. FC Twente-uit is in het recente verleden vaak een lastige horde geweest voor Ajax. In de laatste vijf onderlinge Eredivisie-duels in Enschede liepen de Amsterdammers puntenverlies op (vier keer gelijk, één nederlaag). Eind 2017 verloor Ajax van FC Twente in de KNVB-beker. Die nederlaag kostte toenmalig trainer Marcel Keizer de kop. De opstelling van FC Twente:

Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Brama, Roemeratoe, Selahi; Cantalapiedra, Vuckic, Nakamura. Ziyech fit genoeg om te beginnen tegen FC Twente, Lang debuteert in basis

Hakim Ziyech staat zometeen 'gewoon' in de basis tegen FC Twente. De middenvelder had na het Champions League-duel tegen Lille last van zijn rechterarm, maar is dus fit genoeg om te starten. Noa Lang, die woensdag inviel voor Zakaria Labyad, maakt zijn debuut in de basis bij de Amsterdammers.



Opstelling:

Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Lang, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Promes. In tegenstelling tot Leonid Slutsky bij Vitesse - die vrijdag na de vijfde nederlaag op rij direct opstapte - wilde Groenendijk niet uit emotie handelen. "Ook in mindere tijden probeer je er voor de jongens te zijn, dat ik doe ik voor de volle honderd procent. Maar ik zie ook wel dat het slecht gaat, daar moet je wel kritisch naar kijken." [2/2] Groenendijk beraadt zich over toekomst bij ADO

Alfons Groenendijk gaat zich na de tiende nederlaag van het seizoen beraden over zijn positie als trainer van ADO Den Haag. De coach zag zijn ploeg zaterdag kansloos verliezen van Heracles Almelo (4-0). "Ik zit nu vlak na de wedstrijd. Ik zie dat ik nog wel binnenkom bij de jongens, maar tussen binnenkomen en iets zien uitgevoerd worden, zit een verschil. Ik moet voor mezelf kijken of er nog perspectief is. Daar ga ik een nachtje over slapen." [1/2] Topclubs weer in actie in Eredivisie

De clubs die deze week met wisselend succes in Europa actief waren, komen vandaag weer in actie in de Eredivisie.



Programma:

FC Twente-Ajax



FC Utrecht-RKC



Feyenoord-PEC

AZ-VVV



FC Emmen-PSV