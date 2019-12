Hakim Ziyech is fit genoeg om zondag te starten in het competitieduel van Ajax met FC Twente. Trainer Erik ten Hag doet in Enschede ook een beroep op Noa Lang.

Ziyech viel woensdag in het duel in de Champions League met Lille (0-2-winst) met een armblessure uit. Zijn meespelen in de Grolsch Veste was daardoor onzeker.

Lang is voorin de vervanger van Zakaria Labyad, die tegen Lille eveneens geblesseerd raakte. De aanvaller moet door een knieblessure vermoedelijk voorlopig toekijken. Voor de twintigjarige Lang is het zijn debuut in de basis in de competitie.

Achterin keren Joël Veltman en Daley Blind terug in het elftal. Zij waren tegen Lille geschorst. Dat gaat ten koste van Perr Schuurs, die op de bank begint.

Lisandro Martínez keert terug op het middenveld, nadat hij tegen Lille nog centraal achterin begon. Noussair Mazraoui krijgt rechts achterin de voorkeur boven Sergiño Dest.

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax begint zondag om 12.15 uur. Pol van Boekel is de scheidsrechter. De Amsterdammers verdedigen in de Eredivisie een voorsprong van zes punten op nummer twee AZ, FC Twente staat in de middenmoot.

Opstelling FC Twente: Drommel; Verhaegh, Busquets, Schenk, Verdonk; Brama, Roemeratoe, Selahi; Cantalapiedra, Vuckic, Nakamura.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martínez; Lang, Tadic, Promes.

