Liverpool maakte het zichzelf zaterdag tegen Brighton & Hove Albion onnodig lastig. Door een rode kaart van doelman Alisson moest de koploper van de Premier League het slotkwartier met tien man spelen, maar de ploeg hield tot vreugde van trainer Jürgen Klopp stand (2-1).

De Duitser dankte reserve-doelman Adrían, die geen tijd had voor een warming-up en dus koud in het veld kwam te staan. De Spanjaard moest in actie komen, nadat eerste keus Alisson hands buiten het strafschopgebied had gemaakt.

De eerste daad van Adrián was een ongelukkige, want hij was nog bezig met het neerzetten van zijn muur, toen Lewis Dunk hem met een slimme vrije trap verraste.

"Dat kan gebeuren", vond Klopp. "Het zag er een beetje stom uit, maar het is iets dat je moet accepteren. Er stond bij ons een praktisch bevroren keeper op doel in korte broek, een dun shirt en handschoenen die niet zijn gemaakt om je warm te houden. Maar uiteindelijk ben ik trots op de jongens."

De Spanjaard hield na de 2-1 zijn doel schoon, waardoor de 'Reds' twee punten uitliepen op rivaal Manchester City. Het verschil is nu elf punten. De twee doelpunten kwamen op het conto van Virgil van Dijk, die voor rust twee keer raak kopte.

Virgil van Dijk verzorgde de doelpuntenproductie van Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Kijken alleen naar volgende wedstrijd'

Voor Liverpool was het al de veertiende thuiszege op rij in de Premier League. Bovendien is de winnaar van de Champions League al 31 duels ongeslagen, een evenaring van het clubrecord.

Klopp staat echter niet stil bij dergelijke getallen. "Qua resultaten is het natuurlijk een geweldige periode voor ons, maar we zijn niet bezig met de afgelopen veertien wedstrijden. We kijken naar de volgende, die op woensdag tegen Everton. Dat is de belangrijkste."

De Duitser rekent zich ook niet rijk met de voorsprong op Manchester City. "Iedereen heeft het daarover, maar we moeten Leicester City niet vergeten. Als zij zondag van Everton winnen, is het gat acht punten. Daarom moeten we alleen naar onszelf kijken en zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijd."

