Alfons Groenendijk gaat zich na de tiende nederlaag van het seizoen beraden over zijn positie als trainer van ADO Den Haag. De coach zag zijn ploeg zaterdag kansloos verliezen van Heracles Almelo (4-0).

De nederlaag op het Almelose kunstgras was hard aangekomen, erkende Groenendijk tegenover FOX Sports. "Je kan de hele week trainen en zaken bespreken, maar op het veld hebben we wederom niet het juiste antwoord gegeven", verzuchtte hij.

De voormalig middenvelder zag zijn ploeg als "los zand" spelen. Voor rust scoorden Cyriel Dessers en Mauro Júnior, waarna Dessers en Alexander Merkel het kwartet na de pauze voltooiden. ADO houdt daardoor in de Eredivisie alleen RKC Waalwijk onder zich.

"Het vertrouwen is broos", erkende Groenendijk. "Na de 2-0 gingen de koppies hangen. Ik probeerde vanaf de kant nog wel wat te brengen, maar eigenlijk was ik vooral met damage control bezig. Je moet ook kijken naar de volgende wedstrijd."

De moedeloosheid droop er vanaf bij de spelers van ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Moet kijken of er nog perspectief is'

Of die volgende wedstrijd er voor Groenendijk komt, is nog de vraag. De trainer liet direct na afloop blijken te twijfelen of hij nog wel de juiste man is voor ADO. "Ik zit nu vlak na de wedstrijd. Ik zie dat ik nog wel binnenkom bij de jongens, maar tussen binnenkomen en iets zien uitgevoerd worden, zit een verschil."

De geboren Leidenaar stelde dan ook bij zichzelf te rade te gaan. "Ik moet voor mezelf kijken of er nog perspectief is. Daar ga ik een nachtje over slapen. Dit komt namelijk wel binnen. Als sportman wil je altijd resultaat."

In tegenstelling tot Leonid Slutsky bij Vitesse - die vrijdag na de vijfde nederlaag op rij direct opstapte - wilde Groenendijk niet uit emotie handelen. "Ook in mindere tijden probeer je er voor de jongens te zijn, dat ik doe ik voor de volle honderd procent. Maar ik zie ook wel dat het slecht gaat, daar moet je wel kritisch naar kijken."

