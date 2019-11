ADO Den Haag blijft ook na dit weekend onder de degradatiestreep staan. De nummer zeventien van de Eredivisie verloor zaterdag kansloos met 4-0 van Heracles Almelo. Fortuna Sittard was in de mist met 1-0 te sterk voor FC Groningen.

Door de tiende nederlaag van het seizoen zal de druk op ADO-trainer Alfons Groenendijk verder toenemen. De Hagenaars houden met elf punten uit veertien duels alleen RKC Waalwijk (vijf punten) onder zich.

Heracles haakt dankzij de overwinning aan bij de subtop. De ploeg van trainer Frank Wormuth, die zestien van de 24 punten in thuiswedstrijden pakte, staat voorlopig knap vijfde.

Cyriel Dessers had een groot aandeel in de overtuigende zege van Heracles. De Belg nam de 1-0 en de 3-0 voor zijn rekening en mag zich nu topscorer van de Eredivisie noemen. Hij staat nu op elf treffers en passeert daarmee Ajacied Quincy Promes en PSV'er Donyell Malen (tien goals) op de topscorerslijst van de Eredivisie. Beide spelers komen echter zondag nog wel in actie.

Een kwartier na de openingstreffer van Dessers (22e minuut) zorgde Mauro Júnior voor de 2-0-ruststand. Vlak nadat Dessers er zelf 3-0 van had gemaakt, stelde hij na ruim een uur spelen Alexander Merkel in staat om de eindstand op 4-0 te bepalen.

Het inbrengen van Rasmus Karjalainen voor aanvoerder Jorrit Smeets bleek een gouden zet van trainer Sjors Ultee. (Foto: Pro Shots)

Hoogtepunten schaars bij Fortuna-Groningen

Bij Fortuna Sittard-FC Groningen, waar in de slotfase met een oranje bal werd gespeeld wegens de mist, was er lange tijd weinig te genieten, maar een kwartier voor tijd zorgde Rasmus Karjalainen alsnog voor de enige treffer: 1-0.

De Fins international, die op het moment van zijn treffer pas zeven minuten in het veld stond, benutte van dichtbij de rebound op een schot van Mark Diemers, dat niet goed werd verwerkt door Sergio Padt.

De wedstrijd lag in de openingsfase een paar minuten stil omdat supporters van FC Groningen voor de nodige rookontwikkeling in het stadion zorgden na het afsteken van vuurwerk in het uitvak.

Door de overwinning klom Fortuna naar de dertiende plaats, maar de ploeg van trainer Sjors Ultee kan zondag weer worden gepasseerd door FC Emmen (thuis tegen PSV) en PEC Zwolle (uit tegen Feyenoord).

FC Groningen, dat de eerste nederlaag leed sinds 18 september (2-0-verliespartij tegen Ajax), bezet de tiende plaats.

