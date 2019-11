Bondscoaches Didier Deschamps (Frankrijk), Joachim Löw (Duitsland) en Fernando Santos (Portugal) hebben gemengde gevoelens bij de ijzersterke poule F op het EK van volgend jaar. De drie toplanden werden zaterdag aan elkaar gekoppeld bij de loting in Boekarest.

"Het is een heel moeilijke groep, maar Löw en Santos zullen er net zo over denken. We moeten het accepteren", aldus Deschamps van wereldkampioen Frankrijk in een eerste reactie.

"Het is nu extra belangrijk dat we er direct staan in de eerste wedstrijd tegen Duitsland in München. Het had beter gekund, maar het zij zo. We gaan ons nu optimaal voorbereiden."

Bondscoach Santos van Portugal, de Europees kampioen, sprak woorden van gelijke strekking. "Alle landen respecteren elkaar. We moeten geloven in onze kansen en we kunnen het ook zeker halen", zei hij.

Het is pas de tweede keer dat de wereld- en Europees kampioen in dezelfde poule zitten op een eindtoernooi. De eerste keer was in 1992, toen Duitsland en Nederland elkaar troffen.

Löw: 'We zullen tot het uiterste moeten gaan'

Ook de Duitse bondscoach Löw, die met zijn ploeg in de EK-kwalificatie als eerste eindigde in een groep met het Nederlands elftal, had liever een andere loting gezien in Boekarest.

"Maar dit soort wedstrijden maakt voetbal mooi. We zullen echt tot het uiterste moeten gaan om de volgende ronde te bereiken. Het is een grote uitdaging voor onze jonge ploeg, die nog in ontwikkeling is."

Dat Portugal in groep F zit, is goed nieuws voor Oranje. De Europees kampioen had namelijk ook in de poule van de formatie van Ronald Koeman kunnen belanden. In plaats daarvan kwam Oostenrijk uit de koker voor Nederland.

Het EK start op vrijdag 12 juni met Italië tegen Turkije in groep A. Het openingsduel wordt in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld. Het toernooi, dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden, duurt tot en met 12 juli.

Volledige loting

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, winnaar play-offs D

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, winnaar play-offs C

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, winnaar play-offs B

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, winnaar play-offs A

Play-offs om laatste EK-tickets

Path A: Roemenië-IJsland en Bulgarije-Hongarije

Path B: Bosnië-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland

Path C: Noorwegen-Servië en Schotland-Israël

Path D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo

Speeldata: 26 maart (halve finales) en 31 maart (finales).