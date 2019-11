Willem II is zaterdag naar de vierde plaats gestegen in de Eredivisie. De Tilburgers waren in eigen huis veel te sterk voor Sparta Rotterdam (4-0) en zetten daarmee een sterke serie voort.

Willem II kende een droomstart en stond binnen vijf minuten al op een 1-0-voorsprong. Ché Nunnely werd op maat bediend door Mike Trésor Ndayishimiye en schoof de bal hard in de verre hoek.

De thuisclub drukte daarna door en liep nog voor rust uit naar 3-0. Eerst maakte Ndayishimiye de 2-0 na een fraaie individuele actie en niet veel later tekende Freek Heerkens voor de 3-0 met een schot in korte hoek.

Na rust deed Willem II het rustiger aan, maar liep alsnog uit naar 4-0. Mats Köhlert dribbelde het strafschopgebied binnen en schoof de bal net als Nunnely keurig in de verre hoek.

Een illustratief beeld voor de wedstrijd in Tilburg. (Foto: Pro Shots)

Willem II won al acht keer

Door de achtste zege van het seizoen is Willem II voor minimaal een dag de nummer vier van de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster pakte in de laatste zeven wedstrijden vijftien punten.

De 'Tricolores' kunnen zondag op doelsaldo wel weer worden gepasseerd door FC Utrecht, dat het op eigen veld opneemt tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

Sparta is terug te vinden op de elfde plaats. De promovendus kan zondag voorbij worden gestreefd door FC Twente, dat voor eigen publiek stuit op koploper Ajax.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie