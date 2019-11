Willem II is zaterdag naar de voorlopige vierde plaats gestegen in de Eredivisie. De Tilburgers waren in eigen huis veel te sterk voor een zwak Sparta Rotterdam: 4-0.

Willem II kende een droomstart en stond binnen vijf minuten al op een 1-0-voorsprong. Ché Nunnely werd op maat bediend door Mike Trésor Ndayishimiye en schoof de bal hard in de verre hoek.

De thuisclub drukte daarna door en liep nog voor rust uit naar 3-0. Eerst maakte Ndayishimiye de 2-0 (fraaie individuele actie) en niet veel later Freek Heerkens de 3-0 (schot in korte hoek).

Willem II deed het na rust allemaal wat rustiger aan, maar bepaalde nog wel de eindstand op 4-0. Mats Köhlert dribbelde het vijandelijke strafschopgebied binnen en schoof de bal net als Nunnely keurig in de verre hoek.

Willem II kan gepasseerd worden door FC Utrecht

Door de zege is Willem II voor minimaal een dag de nummer vier. De ploeg van trainer Adrie Koster kan zondag wel weer worden gepasseerd door FC Utrecht, dat het op eigen veld opneemt tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

Sparta is terug te vinden op de elfde plaats. Het team van trainer Henk Fraser kan zondag voorbijgestreefd worden door FC Twente, dat voor eigen publiek stuit op koploper Ajax.

Later op zaterdag staan ook nog de wedstrijden Fortuna Sittard-FC Groningen (begonnen om 19.45 uur) en Heracles Almelo-ADO Den Haag (aftrap om 20.45 uur) op het programma.

