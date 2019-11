Ronald Koeman is tevreden met de uitkomst van de loting voor het EK van volgend jaar. De bondscoach zag Oranje gekoppeld worden aan Oekraïne, Oostenrijk en mogelijk Roemenië, wat betekent dat topland Portugal ontlopen wordt in de poulefase.

Nederland wist al dat het Oekraïne zou treffen en dat de derde opponent nog niet zeker is, waardoor het eigenlijk alleen spannend was wie er als tweede land uit de koker zou komen.

"Ik vind het prettig om tegen een land te spelen dat we nog niet getroffen hebben. Ik weet nog niet heel veel van ze, al ken ik wel een aantal spelers", doelde Koeman bij de NOS op Oostenrijk.

"Oekraïne zat in de EK-kwalificatie in een poule met Portugal en is daar eerste geworden. Wij weten hoe moeilijk het is om van Portugal te winnen, gelukkig kregen we dat land er niet bij. Met Andriy Shevchenko als coach is Oekraïne aan het veranderen, dus het zal een sterke tegenstander zijn."

Koeman weet inmiddels al veel van de Oekraïners. "We zijn al een tijdje bezig met scouten, want we willen alles in kaart brengen. Oekraïne speelt net als wij nog extra oefenwedstrijden, dus dat levert nog genoeg materiaal op en we hebben al heel wat."

'Vooral individuele kwaliteiten belangrijk'

Hoewel Koeman nog niet heel veel van Oostenrijk weet, verwacht de bondscoach van Oranje dat alle EK-deelnemers weinig voor elkaar te verbergen zullen hebben.

"Er zijn niet heel veel geheimen en ik heb niet het idee dat je op tactisch gebied wedstrijden kunt winnen. Een goed strijdplan is heel belangrijk, maar uiteindelijk kunnen individuele kwaliteiten je ver brengen. Die spelers hebben wij."

Portugal kent een zeer zware loting, want de Europees kampioen staat in groep F tegenover Frankrijk en Duitsland. "Ze zullen daar niet blij mee zijn, maar als wij eerste worden, kunnen we volgens mij ook nog de nummer drie van groep F treffen", aldus Koeman. "We willen gewoon alles winnen en dan zien we wel."

Nederland speelt alle groepswedstrijden in Amsterdam en begint op 14 juni tegen Oekraïne.

Volledige loting

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, winnaar play-offs D

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, winnaar play-offs C

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, winnaar play-offs B

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, winnaar play-offs A

Play-offs om laatste EK-tickets

Path A: Roemenië-IJsland en Bulgarije-Hongarije

Path B: Bosnië-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland

Path C: Noorwegen-Servië en Schotland-Israël

Path D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo

Speeldata: 26 maart (halve finales) en 31 maart (finales).