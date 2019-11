Het Nederlands elftal begint het EK 2020 met een wedstrijd tegen Oekraïne. De landen treffen elkaar op zondag 14 juni om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, zo bleek zaterdag bij de loting in Boekarest.

Oranje vervolgt het EK met wedstrijden tegen Oostenrijk (donderdag 18 juni om 21.00 uur in Amsterdam) en Roemenië of een land uit het zogeheten path D (maandag 22 juni om 18.00 uur, eveneens in Amsterdam).

Het was voorafgaand aan de loting al bekend dat Nederland en Oekraïne bij elkaar terecht zouden komen in groep C. Alleen uit pot 3 moest nog een tegenstander komen en dat werd Oostenrijk.

Als Roemenië - dat zich nog via de play-offs van de Nations League moet plaatsen - het EK niet haalt, dan treft Nederland een van de potentiële EK-debutanten Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo.

Turkije-Italië eerste wedstrijd op EK

Turkije-Italië is op vrijdag 12 juni in Rome de eerste wedstrijd op het EK. Op zaterdag 13 juni worden Wales-Zwitserland (in Bakoe), België-Rusland (Sint-Petersburg) en Denemarken-Finland (Kopenhagen) gespeeld.

Het komende EK wordt in twaalf verschillende landen afgewerkt, ter ere van het zestigjarige jubileum van de UEFA. De finale is op zondag 12 juli in Londen.

De nummers één en twee van de in totaal zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Daar worden de vier beste nummers drie nog aan toegevoegd.

Volledige loting

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, winnaar play-offs D

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, winnaar play-offs C

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, winnaar play-offs B

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, winnaar play-offs A

Play-offs om laatste EK-tickets

Path A: Roemenië-IJsland en Bulgarije-Hongarije

Path B: Bosnië-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland

Path C: Noorwegen-Servië en Schotland-Israël

Path D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo

Speeldata: 26 maart (halve finales) en 31 maart (finales).