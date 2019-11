Het Nederlands elftal speelt op het EK volgend jaar in een poule met Oekraïne en Oostenrijk. Als Roemenië zich via de play-offs plaatst wordt dat het vierde land in de poule C, bleek zaterdag bij de loting in Boekarest.

Indien Roemenië, dat zich in maart nog via de play-offs van de Nations League moet zien te plaatsen, er niet in slaagt om het EK te halen, dan treft Oranje een land uit het zogeheten Path D. Daarin zitten de potentiële EK-debutanten Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo.

Nederland speelt alle drie de thuiswedstrijden in de groepsfase van het EK in de Johan Cruijff ArenA. De formatie van bondscoach Ronald Koeman begint op 14 juni in Amsterdam tegen Oekraïne. Daarna volgen duels met Oostenrijk (18 juni) en de nog onbekende tegenstander (22 juni).

De nummers een en twee van de in totaal zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Daar worden de vier beste nummers drie nog aan toegevoegd.

Van de in totaal 24 EK-deelnemers zijn er nu twintig bekend. De laatste vier deelnemers komen uit de play-offs van de Nations League, die op 26 en 31 maart worden afgewerkt. Zestien landen strijden verdeeld over vier zogenoemde 'Paths' om die resterende tickets.

Het EK van volgend jaar wordt in twaalf verschillende landen afgewerkt, ter ere van het zestigjarige jubileum van de UEFA. Het toernooi duurt van 12 juni tot en met 12 juli.

Veel was al bekend voor loting

Veel over de indeling van de groepen was al bekend voordat de loting in Boekarest zaterdagavond werd verricht. De enige verrassing voor Nederland was welk land uit pot 3 zou komen. Omdat Oostenrijk uit de koker kwam, worden Portugal, Turkije, Zweden en Tsjechië ontlopen.

Oranje wist al dat het in ieder geval in groep C zou zitten met Oekraïne als groepshoofd. In pot 1 zaten verder namelijk vooral gastlanden (Italië, Engeland, Spanje en Duitsland), terwijl Oekraïne wegens politieke spanningen niet met Rusland ingedeeld mocht worden.

Omdat Boekarest net als Amsterdam speelstad is in groep C, was ook al duidelijk dat Nederland en Roemenië aan elkaar gekoppeld zouden worden. De Roemenen moeten in de play-offs van de Nations League echter nog wel zien af te rekenen met eerst IJsland en daarna met de winnaar van Bulgarije-Hongarije.

Haalt Roemenië het EK niet, dan treft Oranje een land uit het op papier zwakkere Path D, waar Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo om één ticket strijden.

Groep F is poule des doods

De op papier zwaarste poule die bij de loting in Boekarest uit de bus kwam is groep F, met Europees kampioen Portugal, regerend wereldkampioen Frankrijk en viervoudig wereldkampioen Duitsland. Aan deze 'poule des doods' wordt nog een land uit de play-offs toegevoegd.

Met Engeland en Kroatië zijn in groep D twee landen aan elkaar gekoppeld die op het afgelopen WK nog tegenover elkaar stonden in de halve finales. In Rusland trok Kroatië vorig jaar na verlenging aan het langste eind, om vervolgens in de eindstrijd van Frankrijk te verliezen.

Voor België was de loting zaterdag bijna een formaliteit. De nummer drie van het afgelopen EK wist al dat het met Rusland, Denemarken en met Finland of Wales in een poule zou belanden. EK-debutant Finland kwam als tegenstander van de 'Rode Duivels' uit de bus.

Het EK start op vrijdag 12 juni met Italië tegen Turkije in groep A. Het openingsduel wordt in het Stadio Olimpico in Rome gespeeld. Twee dagen later komt Oranje dus voor het eerst in actie.

Volledige loting

Groep A: Italië, Zwitserland, Turkije, Wales.

Groep B: België, Rusland, Denemarken, Finland.

Groep C: Oekraïne, Nederland, Oostenrijk, winnaar play-offs D.

Groep D: Engeland, Kroatië, Tsjechië, winnaar play-offs C.

Groep E: Spanje, Polen, Zweden, winnaar play-offs B.

Groep F: Duitsland, Frankrijk, Portugal, winnaar play-offs A.

Play-offs om laatste EK-tickets

Path A: Roemenië-IJsland en Bulgarije-Hongarije.

Path B: Bosnië-Noord-Ierland en Slowakije-Ierland.

Path C: Noorwegen-Servië en Schotland-Israël.

Path D: Georgië-Wit-Rusland en Noord-Macedonië-Kosovo.

Speeldata: 26 maart (halve finales) en 31 maart (finales).