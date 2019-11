Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen voor een sensatie gezorgd door de uitwedstrijd bij Bayern München met 1-2 te winnen. RB Leipzig gaat na een 2-3-zege bij Paderborn voorlopig aan kop in Duitsland.

Leverkusen, waar Daley Sinkgraven na een uur spelen mocht invallen, had de overwinning grotendeels te danken aan Leon Bailey. De Jamaïcaan werd in de tiende en 35e minuut diep gestuurd door Kevin Volland en liet beide keren doelman Manuel Neuer kansloos.

Bayern kwam na ruim een half uur spelen via een van richting veranderd schot van Thomas Müller op 1-1 en was in de slotfase ook dicht bij een tweede gelijkmaker. Leverkusen, dat na een rode kaart voor Jonathan Tah de laatste acht minuten met tien man speelde, hield echter stand, mede omdat Robert Lewandowski vlak voor tijd op de lat kopte.

Voor Bayern betekent de nederlaag het eerste puntenverlies onder interim-trainer Hans-Dieter Flick, die begin deze maand naar voren werd geschoven na het ontslag van Niko Kovac en het seizoen mag afmaken.

Onder Flick zette Bayern een indrukwekkende serie neer met competitiezeges tegen Borussia Dortmund (4-0) en Fortuna Düsseldorf (0-4) en overwinningen op Olympiacos (2-0) en Rode Ster Belgrado (0-6) in de Champions League.

Voor Bayern is het de tweede thuisnederlaag van het seizoen. Net als Bosz won ook de Nederlandse Hoffenheim-trainer Alfred Schreuder met 1-2 in de Allianz Arena.

RB Leipzig is voor minimaal een dag de koploper in Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Leipzig grijpt koppositie

Bayern München laat door de nederlaag de kans liggen om samen met Leipzig aan kop te komen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won eerder zaterdag met 2-3 bij Paderborn en kwam daarmee op 27 punten na dertien duels.

Leipzig kan de eerste plaats zondag weer kwijtraken, maar dan moet Borussia Mönchengladbach (25 punten) wel thuis winnen van subtopper SC Freiburg. Bayern staat met 24 punten vierde, vlak achter Schalke 04. Bosz bezet met Leverkusen (22 punten) de zevende plaats.

Leipzig legde in de openingsfase de basis voor de overwinning bij Paderborn. Binnen vijf minuten stond er dankzij Patrik Schick en Marcel Sabitzer al 0-2 op het scorebord in de Benteler-Arena.

Na een klein half uur maakte Timo Werner er ook nog 0-3 van, maar onverwacht kwam Leipzig toch nog in de problemen. Hekkensluiter Paderborn bracht via Streli Mamba en Klaus Gjasula de achterstand terug tot 2-3, al bleek een puntje er voor de thuisploeg net niet in te zitten.

Voor Leipzig komt er met de voorlopig koppositie een einde aan een mooie week. De ploeg plaatste zich eerder deze week voor het eerst in de clubhistorie voor de knock-outfase van de Champions League.

Voormalig Duits bondscoach Jürgen Klinsmann zag Hertha BSC bij zijn debuut verliezen van Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Dortmund verpest debuut Klinsmann

Klinsmann kon zijn terugkeer als trainer in de Bundesliga niet opluisteren met een goed resultaat. De opvolger van de woensdag ontslagen Ante Covic ging met Hertha BSC thuis met 1-2 onderuit tegen Borussia Dortmund.

Hertha, waar Karim Rekik in de basis stond en Javairô Dilrosun na ruim een uur spelen mocht invallen, keek binnen twintig minuten tegen een 0-2-achterstand aan door doelpunten van Jadon Sancho en Thorgan Hazard.

De aansluitingstreffer van Vladimir Darida en een rode kaart voor Dortmund-verdediger Mats Hummels gaven Hertha kort voor rust weer nieuwe hoop. De ploeg wist het numerieke overwicht in de tweede helft echter niet uit te buiten.

Hertha zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats en staat nu onder de nacompetitiestreep. Dortmund, dat de laatste weken een vrije val maakte op de ranglijst, klimt naar plaats vijf.

Trainer Alfred Schreuder bleef met TSG Hoffenheim, waar Jürgen Locadia mocht invallen, thuis steken op 1-1 tegen Fortuna Düsseldorf. Invaller Kingsley Ehizibue pakte met laagvlieger FC Köln thuis een puntje (1-1) tegen het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw.

