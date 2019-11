Het Nederlands elftal zit zaterdag vanaf 18.00 uur in Boekarest in de koker voor de loting van de groepsfase van het EK 2020. Oranje weet al dat het in groep C zit bij Oekraïne. Volg alles in dit liveblog.





Goedemiddag en welkom in het liveblog van de EK-loting! Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de lotingceremonie in het Roemeense Boekarest.



Openingswedstrijd: 12 juni.

Groepsfase: 12-24 juni.

Achtste finales: 27 juni-30 juni.

Kwartfinales: 3 juli-4 juli.

Halve finales: 7 juli-8 juli.

Finale: 12 juli. EK-loting · De voetbalcelebrities struikelen over elkaar op de rode loper in Boekarest. Ook de legendarische Portugees Luis Figo meldt zich in ROMEXPO. Het is voor Oranje niet te hopen dat hij het Nederlands elftal koppelt aan Portugal. EK-loting · Bondscoach Ronald Koeman is gespot in Boekarest bij de loting voor het EK van 2020. Nog een klein halfuur tot de start van de ceremonie in Roemenië. EK-loting · In deze zaal, de ROMEXPO in het Roemeense Boekarest, vindt vanavond vanaf 18.00 uur het lotingsfestijn plaats. EK-loting · Hier is het eigenlijk allemaal om te doen: de EK-trofee. EK-loting · De EK-beker blinkt al in de Roemeense schijnwerpers. Om 18.00 uur start de ceremonie in Boekarest, een klein halfuur begint de loting van het EK van 2020. EK-loting · De EK-loting begint vanavond dus om 18.00 uur, maar er zijn al wat dingen bekend. De groepen zien er tot dusver al zo uit:



Groep A:

Italië, pot 2, pot 3, Wales of Finland



Groep B:

België, Rusland, Denemarken, Wales of Finland



Groep C:

Oekraïne, Nederland, pot 3, pot 4 (evt. Roemenië)



Groep D:

Engeland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Schotland)



Groep E:

Spanje, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Ierland)



Groep F:

Duitsland, pot 2, pot 3, pot 4 (evt. Hongarije) EK-loting · Ter ere van de zestigste verjaardag van het Europees kampioenschap besloot de UEFA het EK van 2020 te verdelen over twaalf Europese speelsteden.



🇩🇰 Kopenhagen, Parken

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Glasgow, Hamden Park

🇮🇪 Dublin, Aviva Stadium

🇷🇴 Boekarest, Arena Nationala

🇭🇺 Boedapest, Ferenc Puskasstadion

🇪🇸 Bilbao, San Mamés

🇳🇱 Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

🇷🇺 Sint-Petersburg, Zenit Arena

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Londen, Wembley

🇩🇪 München, Allianz Arena

🇮🇹 Rome, Stadio Olimpico

🇦🇿 Bakoe, Olympisch Stadion EK-loting · Hoe zien de potten eruit voor de EK-loting, die vanavond om 18.00 uur van start gaat?



Pot 1

België

Italië (host)

Engeland (host)

Duitsland (host)

Spanje (host)

Oekraïne



Pot 2

Frankrijk

Polen

Zwitserland

Kroatië

Nederland

Rusland



Pot 3

Portugal

Turkije

Denemarken (host)

Oostenrijk

Zweden

Tsjechië



Pot 4

Wales

Finland

Winnaar play-offs A

IJsland, Bulgarije, Hongarije, Roemenië

Winnaar play-offs B

Bosnië en Herzegovina, Slowakije, Ierland, Noord-Ierland

Winnaar play-offs C

Schotland, Noorwegen, Servië, Israël

Winnaar play-offs D

Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland EK-loting · De papieren met daarop de teams liggen al naast de balletjes voor de EK-loting in Boekarest. Wie loot Oranje naast Roemenië in groep C op het EK? Vanaf 18.00 uur weten we het. EK-loting · Wie uit pot 4?

Over de landen in pot 4 is nog veel onduidelijk. Alleen Wales en Finland zitten zeker in deze pot en zij komen in EK-groep A of B terecht. De andere vier plekken in pot 4 worden ingenomen door de winnaars van de play-offs, maar die worden in maart pas afgewerkt. Roemenië komt bij Oranje als ook dat land (via de play-offs) het EK haalt, maar dat is dus nog niet zeker. Kortom: Oranje krijgt uit pot 4 Roemenië, Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo of Wit-Rusland als tegenstander in de groepsfase van het EK. (3/3) EK-loting · Nederland loot dus in ieder geval Oekraïne, maar hoe zit het met de andere tegenstanders?

