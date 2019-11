Liverpool heeft zaterdag met de nodige moeite geprofiteerd van het puntenverlies van concurrent Manchester City. Dankzij twee kopdoelpunten van Virgil van Dijk werd Brighton & Hove Albion met 2-1 verslagen. City kwam niet verder dan 2-2 tegen Newcastle United.

De aanvoerder van Oranje was voor rust twee keer trefzeker op aangeven van Trent Alexander-Arnold. Liverpool, met ook Georginio Wijnaldum in de ploeg, leek daarom een eenvoudige middag te beleven.

Een kwartier voor tijd kwam Brighton echter terug in de wedstrijd. Doelman Alisson werd na een handsbal met rood uit het veld gestuurd, waarna zijn vervanger Adrián geen antwoord had op de slimme vrije trap van Lewis Dunk. De verdediger schoot raak, terwijl de doelman nog met zijn muur bezig was.

Liverpool stond in de slotfase vol onder druk, maar Adrián hield in die fase met het nodige kunst- en vliegwerk zijn doel schoon. De 'Reds' lopen daardoor twee punten uit op Manchester City, dat eerder op zaterdag twee punten verspeelde bij Newcastle United: 2-2. Het verschil tussen beide ploegen is elf punten.

Jetro Willems viert zijn gelijkmaker tegen Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Willems draagt bij aan puntenverlies City

Jonjo Shelvey was twee minuten voor tijd verantwoordelijk voor de gelijkmaker. De middenvelder van Newcastle stond na een vrije trap volledig vrij en schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied raak.

Kevin De Bruyne had vlak daarvoor City op 1-2 gebracht. De Belg schoot een afvallende bal via de onderkant van de lat hard binnen, maar groeide door de treffer van Shelvey niet uit tot matchwinner.

Jetro Willems deed ook van zich spreken bij Newcastle. De voormalig speler van PSV nam halverwege de eerste helft de gelijkmaker voor zijn rekening, door met zijn mindere rechterbeen raak te schieten. Hij maakte daarmee het openingsdoelpunt van Raheem Sterling ongedaan.

Dele Alli maakte twee doelpunten voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Mourinho wint weer met 'Spurs'

José Mourinho heeft ook zijn derde wedstrijd als manager van Tottenham Hotspur gewonnen. Het Bournemouth van Nathan Aké werd met 3-2 verslagen. Mourinho debuteerde vorige week met een competitiezege en won ook in de Champions League.

Dele Alli scoorde twee keer, waarna Moussa Sissoko het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Harry Wilson deed in de slotfase wat terug namens de gasten. Dat laatste doelpunt was op aangeven van Arnaut Danjuma Groeneveld. De 'Spurs' komen daardoor op de voorlopige vijfde plaats.

Nummer vier Chelsea verloor verrassend met 0-1 van West Ham United. Aaron Creswell maakte het enige doelpunt. Patrick van Aanholt won met Crystal Palace met 0-2 bij Burnley, dankzij doelpunten van Wilfried Zaha en Jeffrey Schlupp.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in Premier League