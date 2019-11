Jasper Cillessen heeft zaterdag een belangrijk aandeel gehad in de 2-1-overwinning van Valencia op Villarreal. De doelman van Oranje stopte in de eerste helft een penalty. Real Madrid won met 1-2 van Deportivo Alavés en gaat voorlopig aan kop.

Cillessen, die bepaald niet bekend staat als penaltykiller, keerde in de vijftiende minuut de inzet van Gerard op overtuigende wijze. De afgelopen zomer van FC Barcelona overgekomen keeper pakte de bal klemvast, waardoor het op dat moment 0-0 bleef.

Valencia kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong door een treffer van Rodrigo, maar moest snel daarna de gelijkmaker van André Zambo Anguissa incasseren. Ferrán Torres bezorgde de thuisploeg in de zeventigste minuut alsnog de winst.

Valencia, op dinsdag 10 december de laatste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, staat in La Liga op de zevende plaats. Villarreal is na vijftien speelronden de nummer dertien.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de beelden te bekijken.

Real Madrid ontsnapt bij Alavés

Real Madrid liep geen averij op in de strijd om de titel in Spanje. De Madrilenen wonnen in de tweede helft nipt met 1-2 op bezoek bij middenmoter Deportivo Alavés en gaan voorlopig aan kop.

Sergio Ramos vertolkte een hoofdrol bij Real. De verdediger deed eerst in de 52e minuut in positieve zin van zich spreken met de 0-1, maar daarna in de 65e minuut in negatieve zin door een strafschop te veroorzaken, waaruit de 1-1 viel van Lucas Pérez.

Real trok uiteindelijk aan het langste eind door een doelpunt in de 69e minuut van Dani Carvajal, die de bal simpel binnen kon tikken nadat een kopbal van Isco via de handen van de doelman en de paal voor zijn voeten was beland: 1-2.

Door de zege neemt Real de leiding in de Spaanse competitie, maar de ploeg van trainer Zinédine Zidane kan zondag weer op basis van het doelsaldo gepasseerd worden als FC Barcelona de topper weet te winnen bij nummer drie Atlético Madrid.

Real heeft dit seizoen het veroveren van het kampioenschap als hoofddoel. De 'Koninklijke' pakte in het seizoen 2016/2017 voor het laatst de titel, waarna in de afgelopen twee jaargangen aartsrivaal FC Barcelona zich de beste mocht noemen van Spanje.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga