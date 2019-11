Helmond Sport neemt de beschuldiging van Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe dat hij tijdens het duel van vrijdag racistisch is bejegend zeer serieus. De club is een onderzoek gestart.

De achttienjarige aanvaller werd naar eigen zeggen voor Zwarte Piet uitgemaakt door iemand op de tribune. "Dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd", zei Sidibe tegen het Eindhovens Dagblad.

Arbiter Sam Dröge had zelf niet gehoord dat Sidibe racistisch bejegend is, maar heeft bij de KNVB wel melding gemaakt van het incident. Sidibe was in het met 2-3 gewonnen duel twee keer trefzeker.

Helmond Sport meldt zaterdag dat het er alles aan doet om "snel scherp te krijgen wat er nu exact is gebeurd". De club heeft al contact gezocht met PSV en de bond en zegt op te zullen treden als er inderdaad sprake van racisme is.

Donderdag kwamen alle clubs uit het betaalde voetbal nog samen om met de regering over racisme te praten. Dat gebeurde naar aanleiding van het incident rond Excelsior-aanvaller Ahmed Mendes Moreira, die tijdens het duel met FC Den Bosch racistisch werd bejegend.

"Helmond Sport staat volledig achter het gezamenlijke statement dat het Nederlands betaald voetbal heeft gemaakt. Racisme? Dan voetballen we niet! Wij zijn tegen iedere vorm van geweld, racisme en discriminatie", meldt Helmond Sport zaterdag dan ook.

