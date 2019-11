Spelers en staf van sc Heerenveen wilden vrijdag winnen voor de ernstig zieke jeugdtrainer Chris de Wagt. Na een 0-2-achterstand knokte de ploeg zich terug en wonnen de Friezen met 3-2 van Vitesse.

Trainer Johnny Jansen stond na afloop emotioneel voor de camera van FOX Sports. Hij gaf een kort interview van slechts 43 seconden, waarin hij niet over 'onbelangrijke dingen' als tactiek wilde praten.

"We hadden vandaag één belangrijk doel met elkaar: dat was winnen. Een collega van me is ernstig ziek. Daarom wil je de mouwen opstropen en knokken met elkaar", zei Jansen.

"Gelukkig is het gelukt, het was vandaag het allerbelangrijkst om voor hem te winnen", aldus de trainer, die aangedaan oogde. "Hoe we het tactisch hebben gedaan, zal me vandaag aan mijn reet roesten. Wij hebben gewonnen voor Chris."

De 34-jarige De Wagt heeft botkanker en gaat door een moeilijke periode. Heerenveen wilde de oud-verdediger van SC Cambuur en TOP Oss een hart onder de riem steken door met shirts met zijn naam erop het veld te betreden voor aanvang van het duel met Vitesse.

Een spandoek in het Abe Lenstra Stadion voor Chris de Wagt. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen-spelers wilden winnen voor De Wagt

Ook de spelers waren geëmotioneerd door de situatie van De Wagt. "Het was erg belangrijk voor ons om de drie punten te pakken. We hadden veel om voor te vechten door wat er gaande is op de club", zei spits Jens Odgaard, die halverwege de tweede helft de winnende treffer maakte.

Mitchell van Bergen wilde nadat hij de 2-2 binnenschoot zijn treffer vieren met De Wagt, maar de zieke jeugdtrainer bleek op dat moment niet in de buurt van de reservebank te zijn. "Er kwam vandaag veel emotie los. Dan ren je meteen naar de bank, want daar zit een trainer die is ernstig ziek. Maar hij zat er even niet."

Door de zege klom Heerenveen naar de vierde plek in de Eredivisie. Voor nummer zeven Vitesse was het de vijfde nederlaag op rij. Trainer Leonid Slutsky stapte direct na het duel op.

