Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe zegt dat hij vrijdagavond tijdens het uitduel met Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie (2-3-zege) racistisch is bejegend.

"Vanaf de tribune werd ik uitgemaakt voor Zwarte Piet en dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd", zei de achttienjarige Sidibe na het duel tegen het Eindhovens Dagblad.

"Daarom werd ik ook boos en dat heb ik ook laten blijken. Ik wil het positieve laten overheersen en dat is dat we met ons team de drie punten hebben gepakt in een uitwedstrijd."

Arbiter Sam Dröge heeft zelf niet gehoord dat Sidibe racistisch bejegend is, maar hij heeft wel een melding van het incident gemaakt bij de KNVB. "Dan is het vervolgens aan de bond wat ermee gebeurt. Ik geef dit in een mail aan. Let wel, ik heb het niet zelf gehoord en van horen zeggen."

Sidibe maakte de 0-1 en de 0-3 namens Jong PSV in het SolarUnie Stadion in Helmond. Tijdens het duel zocht hij enkele keren de confrontatie met de fanatieke thuisfans.

Sekou Sidibe scoorde twee keer in Helmond. (Foto: Pro Shots)

KNVB sprak donderdag met regering over racisme

Het incident met de belofte van PSV was twee weken na de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior (3-3), die even stilgelegd werd toen Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend werd door een deel van het thuispubliek.

Naar aanleiding van dat incident gingen KNVB-directieleden Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) donderdag met minister-president Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport) in gesprek over racisme in het Nederlands voetbal.

De belangrijkste conclusies van dat gesprek waren dat racisme in stadions harder aangepakt moet worden, onder andere door meer camera's op te hangen en de straffen te verzwaren.

