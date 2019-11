Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen was vrijdag aangeslagen door het vertrek van trainer Leonid Slutsky. De Russische coach nam zijn besluit direct na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij sc Heerenveen (3-2).

"Het raakt me enorm", zei Linssen in een eerste reactie op het opstappen van Slutsky bij FOX Sports. "Hij is een man naar mijn hart, goudeerlijk. Dit gun je hem niet."

De 48-jarige Slutsky trok zijn conclusies nadat Vitesse in Friesland een negatief clubrecord had geëvenaard met de vijfde competitienederlaag op rij. De Arnhemmers verloren de afgelopen weken ook van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2) en Sparta Rotterdam (2-0).

De oud-trainer van onder meer CSKA Moskou en oud-bondscoach van Rusland meldde zijn vertrek direct na het verlies tegen Heerenveen aan zijn spelers in een toespraak van een minuutje.

"Het gaf geen lekker gevoel om hem zo voor de groep afscheid te zien nemen", aldus Linssen, die Vitesse in de eerste helft nog op 0-2 zette in het Abe Lenstra Stadion. "Hij deed het wel heel chic. Hij bedankte ons voor alles en zei dat we hem altijd kunnen bellen."

Leonid Slutsky geeft een hand aan Bryan Linssen. (Foto: Pro Shots)

'Ik geloof in de persoon en trainer Slutsky'

Slutsky, die sinds medio 2018 in dienst was bij Vitesse, leidde de Gelderlanders dit seizoen nog naar de beste competitiestart uit de clubhistorie met 23 punten uit de eerste tien duels. Daarna kwam de klad erin, maar Linssen geloofde nog in een ommekeer onder de Rus.

"Ik had het gevoel dat hij het nog kon omdraaien. Ik geloof in hem als trainer én persoon. Maar de druk op hem was enorm groot, dan denk je op een gegeven moment: tot hier en niet verder."

Remko Pasveer was niet verrast dat Slutsky vlak na een wedstrijd zijn vertrek aankondigde. "Ik ken hem een beetje. Hij is heel direct en duidelijk en moeilijk te beïnvloeden", zei de ervaren keeper tegen FOX Sports.

"Slutsky wilde niets liever dan resultaat halen met Vitesse, daar heeft hij zijn ziel en zaligheid ingegooid. Daarom voel ik me absoluut verantwoordelijk voor het feit dat we het niet hebben kunnen kantelen."