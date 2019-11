Trainer Leonid Slutsky is vrijdag opgestapt bij Vitesse. De 48-jarige Rus nam zijn besluit direct na de pijnlijke nederlaag tegen sc Heerenveen (2-3), het vijfde competitieverlies op rij van zijn ploeg.

"In deze situatie moet je gedag zeggen. Misschien kan iemand anders deze situatie wel veranderen, want het seizoen is nog niet voorbij", verklaarde Slutsky zijn besluit voor de camera van FOX Sports.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière, vijf nederlagen op rij. Ik heb er hard aan gewerkt om het om te draaien, maar ik kan niet alleen aan mezelf denken. Het gaat om de club en de fans. Ik zal Nederland missen, want het was geweldig hier."

Slutsky informeerde zijn spelers direct na de wedstrijd in Heerenveen over zijn vertrek. "Dat was de vervelendste minuut uit mijn leven. Ik heb dit niet na het duel van vandaag besloten, het is een voorspelbare situatie dat ik nu vertrek. Zo is het leven; een maand geleden stonden we nog heel hoog en was ik de held."

Leonid Slutsky werkte anderhalf jaar bij Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Slutsky leidde Vitesse naar beste seizoensstart

Slutsky tekende in maart 2018 een contract voor twee seizoenen bij Vitesse. Vorig seizoen leidde de oud-coach van onder meer CSKA Moskou, Hull City en het Russische elftal de Arnhemmers naar de vijfde plek in de Eredivisie.

Zijn ploeg begon ook uitstekend aan de huidige jaargang. Vitesse haalde 23 punten uit de eerste tien competitieduels en kende daarmee de beste seizoensstart uit de clubhistorie.

Daarna kwam de klad erin bij de ploeg uit Gelderland. Vitesse verloor de afgelopen weken in de Eredivisie van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2) en Sparta Rotterdam (2-0).

Vrijdag op bezoek bij sc Heerenveen kwam het elftal van Slutsky op een 0-2-voorsprong, maar verloor het met 3-2. Enkele minuten na het laatste fluitsignaal meldde de Russische trainer dat hij vertrekt uit Arnhem.

