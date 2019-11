Vitesse heeft vrijdag wederom een flinke tik gekregen. De Arnhemmers kwamen op een 0-2-voorsprong op bezoek bij sc Heerenveen, maar leed in Friesland toch zijn vijfde nederlaag op rij in de Eredivisie (3-2). Trainer Leonid Slutsky diende direct na de wedstrijd zijn ontslag in.

Vitesse leek in de eerste helft goed op weg om de druk op Slutsky wat te verlichten, want de bezoekers stonden na 21 minuten op 0-2 door goals van Tim Matavz en Bryan Linssen. Heerenveen kwam vlak voor rust op 1-2 via een rake penalty van Hicham Faik, waarna Mitchell van Bergen en Jens Odgaard in de tweede helft de comeback compleet maakten.

Vitesse verloor de afgelopen weken in de Eredivisie ook al van ADO Den Haag (0-2), FC Emmen (2-1), FC Groningen (1-2) en Sparta Rotterdam (2-0). De laatste competitiezege van Vitesse dateert van 19 oktober (0-4 tegen VVV-Venlo).

Vitesse evenaarde in Friesland een negatief clubrecord. De Arnhemmers verloren ook in de seizoenen 1979/1980, 2002/2003 en 2006/2006 vijf competitieduels op rij. Dat was voor Slutsky aanleiding om direct na het duel de spelersgroep te vertellen dat hij per direct is vertrokken.

Heerenveen is nu al twaalf thuiswedstrijden op rij ongeslagen in de competitie. De laatste nederlaag van de Friezen in het Abe Lenstra Stadion was op 16 maart (0-3 tegen De Graafschap). De ploeg van trainer Johnny Jansen staat in ieder geval één dag vierde met 24 punten. Vitesse is de nummer zeven met een punt minder.

Jens Odgaard maakte de winnende treffer voor sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Keeper Pasveer geeft weer assist op Linssen

Heerenveen speelde vrijdagavond zonder topscorer Chidera Ejuke, die ziek was. Collega-buitenspeler Van Bergen stond wel in de basis en hij kreeg na vier minuten de eerste grote kans in het Abe Lenstra Stadion. Na een goede actie ging het geplaatste schot van de oud-speler van Vitesse net over de kruising.

Amper vier minuten later was het bij de eerste mogelijkheid van de bezoekers wel raak. Na een prima steekpass van Navarone Foor - die zijn honderdste Eredivisie-duel voor Vitesse speelde - stiftte Matavz de bal over keeper Warner Hahn heen.

Een kwartiertje later was het 0-2. Een verre trap van keeper Remko Pasveer belandde voor de voeten van Linssen, die zomaar vrij voor Hahn opdook. De aanvoerder van Vitesse tikte de bal langs de doelman en in de goal. Pasveer bereidde drie weken geleden tegen FC Groningen ook al een treffer van Linssen voor en is de eerste keeper sinds NAC-doelman Gábor Babos in het seizoen 2002/2003 met twee assists in een Eredivisie-jaargang.

Heerenveen kwam amper door de defensie van Vitesse heen, maar vijf minuten voor rust kreeg de thuisploeg wat hulp. Danilho Doekhi maakte in het zestienmetergebied een lichte overtreding op Jordy Bruijn en Faik benutte de door scheidsrechter Danny Makkelie toegekende strafschop: 1-2.

Bryan Linssen zette Vitesse halverwege de eerste helft op 0-2. (Foto: Pro Shots)

Van Bergen doet oude club pijn

Geholpen door de goal vlak voor rust ging Heerenveen in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, zonder dat het spel van de thuisploeg geweldig was. Faik kreeg een aardige schietkans op de 2-2, maar zijn poging belandde in de handen van Pasveer.

Vitesse bleef er af en toe gevaarlijk uitkomen. Keisuke Honda probeerde het met een vrije trap van grote afstand, die Hahn met enige moeite tot corner verwerkte. De keeper redde even later ook op een harde knal van Matavz.

Heerenveen-trainer Jansen had inmiddels een dubbele wissel doorgevoerd (Rodney Kongolo en Anders Dreyer voor Alen Halilovic en Bruijn) en dat had al snel effect. Van Bergen kon mede door een glijpartij van Vitesse-rechtsback Julian Lelieveld alleen op Pasveer af en de vleugelaanvaller deed zijn oude club met een subtiel wippertje pijn: 2-2.

Het werd alleen maar erger voor Vitesse, want in de 69e minuut kwam Heerenveen op voorsprong. Odgaard kreeg de bal na een snel genomen hoekschop, draaide knap weg bij zijn tegenstander Doekhi en schoot van dichtbij raak voor zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

Vitesse leek lamgeslagen na de zoveelste zware klap van de afgelopen weken. Slutsky bracht nog aanvallers Thomas Buitink, Nouha Dicko en Jay-Roy Grot, maar verder dan een paar afstandsschoten kwam de kwakkelende ploeg niet.

Heerenveen-aanvaller Mitchell van Bergen werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd tegen zijn oude club. (Foto: Pro Shots)

