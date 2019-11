SC Cambuur heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag verstevigd. De Friese ploeg won vrijdag thuis met 3-1 van Jong AZ.

Cambuur heeft 39 punten na zeventien duels. De voorsprong op achtervolger De Graafschap is zes punten, al spelen de Doetinchemmers zondag nog thuis tegen subtopper Go Ahead Eagles.

Cambuur kwam al vroeg op achterstand door een doelpunt van Félix Correia, maar Stanley Akoy maakte er na negentien minuten 1-1 van. Twee minuten later stond het via Issa Kallon zelfs 2-1, waarna Robert Mühren er een kwartier voor tijd 3-1 van maakte.

Jong Ajax won bij Telstar (2-3) en komt net als De Graafschap op 33 punten. De beloftenploeg staat daarmee derde. Jasper ter Heide, Carel Eiting (strafschop) en Jurgen Ekkelenkamp waren trefzeker voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Telstar kwam via Ilias Bronkhorst en Reda Kharchouch in de slotfase nog terug tot 2-3.

FC Volendam rekende af met NEC. (Foto: Pro Shots)

Volendam aan kop in tweede periode

FC Volendam deed uitstekende zaken in de strijd om de winst in de tweede periode. De ploeg van trainer Wim Jonk won met 3-1 van NEC en neemt daardoor de koppositie in de periode over. Kevin Visser en Martijn Kaars scoorden voor de Noord-Hollanders, waarna Jellert van Landschoot vlak na rust iets terugdeed. Ibrahim El Kadiri besliste het duel in de extra tijd.

Volendam heeft net als nummer vier NAC Breda dertig punten. De Brabanders wonnen zelf eveneens, met 2-0 van MVV Maastricht. Huseyin Dogan (penalty) en Luka Ilic verzorgden de doelpuntenproductie.

Het duel tussen Roda JC en Excelsior eindigde in een 1-4-overwinning voor de bezoekers, die daardoor zesde staan. Die wedstrijd werd in de slotfase kortstondig stilgelegd, omdat fans van de thuisploeg voorwerpen op het veld hadden gegooid. De stand was toen nog 1-2, maar Joël Zwarts en Ahmad Mendes Moreira maakten het voor de Limburgers nog wat erger.

FC Den Bosch won het eerste thuisduel sinds het racisme-incident rond Excelsior-speler Mendes Moreira. FC Dordrecht werd met 3-2 verslagen. Regiogenoot TOP Oss klopte FC Eindhoven met 3-1, terwijl Jong PSV de volle buit pakte bij Helmond Sport: 2-3.

