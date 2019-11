Unai Emery heeft in een open brief op de website van Arsenal afscheid genomen van de supporters. De Spaanse coach werd vrijdag ontslagen vanwege de slechte resultaten.

De 48-jarige Emery werd in de zomer van 2018 aangesteld als opvolger van clublegende Arsène Wenger, maar kende weinig succes. Hoogtepunt was afgelopen seizoen het bereiken van de finale van de Europa League, maar die werd kansloos verloren van Chelsea (4-1).

Nadat Arsenal donderdag al voor de zevende keer op rij niet wist te winnen - de Londenaren gingen in de Europa League voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt - werd Emery aan de kant gezet. In de competitie staat de ploeg achtste.

De voormalig coach van onder meer Sevilla en Paris Saint-Germain bedankt op de website van zijn oude club de supporters voor hun steun. "Jullie hebben me de grootsheid van Arsenal leren begrijpen. Ik heb hier met veel passie en toewijding gewerkt."

De fans van Arsenal joelden onder anderen aanvoerder Granit Xhaka uit. (Foto: Pro Shots)

'Spelers verdienen jullie steun'

Onder het bewind van Emery raakten de spelers en supporters steeds meer vervreemd van elkaar, wat er onder meer toe leidde dat aanvoerder Granit Xhaka eind vorige maand massaal werd uitgejoeld bij een wissel. De Zwitser reageerde daar met het nodige misbaar op. Hij raakte daarop zijn band kwijt.

In zijn boodschap doet Emery dan ook een beroep op de supporters om altijd achter hun spelers te blijven staan. "Ze doen het shirt dat ze dragen eer aan en ze verdienen jullie steun."

Oud-speler Fredrik Ljungberg is voorlopig aangesteld als vervanger van Emery. De zoektocht naar een definitieve opvolger is nog in volle gang. Daarbij wordt ook de naam van oud-Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst genoemd, maar hij lijkt niet tot de belangrijkste gegadigden te horen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League