FC Barcelona kan de komende tien weken geen beroep doen op Ousmane Dembélé. De 22-jarige aanvaller heeft een spierblessure opgelopen aan zijn rechterdijbeen en is pas in februari weer beschikbaar, zo maakte de club vrijdag bekend.

Dembéle hield de kwetsuur dinsdag over aan de Champions League-wedstrijd van FC Barcelona tegen Borussia Dortmund, zijn voormalige werkgever. Na ruim 25 minuten moest hij zich laten vervangen, zijn zesde blessure in zijn tweejarige verblijf in Catalonië.

De Fransman raakte eerder geblesseerd aan zijn hamstrings en enkel. In totaal moest hij al 46 wedstrijden van FC Barcelona aan zich voorbij laten gaan door blessureleed.

Door zijn nieuwe blessure mist Dembélé de 'Clásico' in La Liga tegen Real Madrid op 18 december. Ook moet hij de topper in de competitie tegen Atlético Madrid van zondag en de halve finale van de Spaanse beker tegen de Madrilenen op 9 januari uit zijn hoofd zetten.

Dembélé is niet de eerste speler die zich meldt in de ziekenboeg van FC Barcelona. Ook verdedigers Jordi Alba en Nélson Semedo kampen met spierblessures. Luis Suárez is onlangs weer fit verklaard na een enkelblessure.

FC Barcelona is de huidige koploper in de Spaanse La Liga. De ploeg van trainer Ernesto Valverde plaatste zich dinsdag voor de knock-outfase van de Champions League dankzij een 0-3-zege bij Borussia Dortmund.

Bekijk het programma en de stand van La Liga