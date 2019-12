Lionel Messi is de grootste kanshebber om maandagavond de Gouden Bal in ontvangst te nemen. Het zou de zesde keer zijn dat de Argentijn de prestigieuste individuele prijs in het voetbal wint, waarmee hij zich kan ontdoen van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

De crème de la crème van de voetballerij verzamelt zich maandag in het Théatre du Châtelet in Parijs voor de uitreiking van de Gouden Bal. Via Spaanse media lekte twee weken geleden al uit dat Messi (32) de Gouden Bal dit jaar weer zal winnen. De steraanvaller van FC Barcelona werd vorige maand gezien met een afvaardiging van France Football, het Franse tijdschrift dat de verkiezing organiseert.

Het is gebruikelijk dat journalisten van France Football in aanloop naar het gala de winnaar van de verkiezing interviewen en er worden ook foto’s gemaakt voor het blad. Het Spaanse Mundo Deportivo trok op basis daarvan de conclusie dat Messi de prijs wederom in de wacht sleept.

Hoewel Messi afgelopen jaar op internationaal niveau geen hoofdprijs veroverde, geldt de Argentijnse sterspeler nog altijd als topfavoriet voor het winnen van de Gouden Bal. Maar hoe gaat de verkiezing in zijn werk?

Lionel Messi toont zijn eerste Gouden Bal aan het publiek van FC Barcelona, in 2009. (Foto: Pro Shots)

Historie

De Gouden Bal, in het Frans le Ballon d’Or, is vanaf 2007 de prijs voor de beste voetballer van de wereld. Vanaf het oprichtingsjaar 1956 tot 1994 werd de trofee uitgereikt aan de beste Europese voetballer in een Europese competitie. Sinds 1995 komen ook niet-Europeanen in een Europese competitie in aanmerking.

In 2010 ging de organisatie van de Ballon d’Or samen met die van de The Best FIFA Men’s Player, een tweede prijs die vanaf 1991 werd toebedeeld aan de beste speler van de wereld. Deze verkiezing, georganiseerd door wereldvoetbalbond FIFA, stond echter minder hoog in aanzien dan de Ballon d’Or.

Na een samenwerking van zes jaar besloot France Football weer op eigen benen te gaan staan met de Ballon d’Or. De FIFA riep in september al Messi uit tot beste voetballer van het voorgaande seizoen, voor Virgil van Dijk en Ronaldo.

Procedure van Gouden Bal

In aanloop naar zijn verkiezing publiceerde France Football in oktober een longlist met dertig kandidaten. Deze lijst is samengesteld door een team van redacteuren van het Franse weekblad.

Ook wordt er gestemd voor de beste keeper (Yashin Trophy), talent (Kopa Trophy) en voetbalster (Ballon d'Or Féminin) van de wereld.

De laatste tien winnaars van de Gouden Bal 2018: Luka Modric (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (FC Barcelona)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2012: Lionel Messi (FC Barcelona)

2011: Lionel Messi (FC Barcelona)

2010: Lionel Messi (FC Barcelona)

2009: Lionel Messi (FC Barcelona)

Stemprocedure

De winnaar van de Ballon d’Or wordt aangewezen aan de hand van een stemmingsprocedure onder 176 sportjournalisten. Ieder land wordt vertegenwoordigd door één journalist, die punten geeft aan de winnaar (zes), de nummer twee (vier), drie (drie), vier (twee) en vijf (één). De speler met de meeste punten legt beslag op de prijs.

Kandidaten

Naast Messi behoren Van Dijk en Ronaldo tot de dertig genomineerden voor de Ballon d’Or. De Portugees deelt het record van meeste trofeeën (vijf) nog altijd met de Argentijn.

Oranje-internationals Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum en Ajax-aanvaller Dusan Tadic staan ook op de longlist.

Virgil van Dijk werd in augustus uitgeroepen tot UEFA Men's Player of the Year. (Foto: Pro Shots)

Deze dertig spelers zijn genomineerd voor de Ballon d’Or van 2019: