José Mourinho heeft ballenjongen Callum Hynes uitgenodigd om zaterdag met de selectie van Tottenham Hotspur mee te lunchen voor de wedstrijd tegen Bournemouth. De 15-jarige jongen speelde dinsdag een belangrijke rol bij de 4-2-overwinning van de 'Spurs' op Olympiacos in de Champions League.

Bij een 1-2-achterstand kort na rust gooide de ballenjongen de bal snel naar Tottenham-rechtsback Serge Aurier. Die kon vlug het spel hervatten met een inworp en enkele seconden later schoot Harry Kane de gelijkmaker binnen.

Mourinho bedankte de ballenjongen direct met een high five en een knuffel. De manager van Tottenham wilde Hynes na de wedstrijd uitnodigen in de kleedkamer om de plaatsing voor de achtste finales met de spelers te vieren, maar de ballenjongen bleek het stadion al te hebben verlaten.

De scholier had op de dag na de wedstrijd een wiskunde-examen. In de auto op weg naar huis studeerde hij met hulp van een zaklamp voor de toets.

Ballenjongen zal moment nooit vergeten

Hynes vertelde woensdag op de website van Tottenham dat hij zijn bijrol in het doelpunt als "onwerkelijk" had ervaren. "Ik deed gewoon mijn werk en kan niet geloven wat er allemaal gebeurd is."

"Ik heb de goal zelf niet eens gezien, want ik was druk om de bal te pakken die uit het spel was geschoten. Toen hoorde ik opeens het gejuich van het publiek en zag ik Harry Kane feestvieren", zei Hynes, die al zes jaar ballenjongen is en via een sociaal programma bij Tottenham terechtkwam.

"Het was erg aardig van José dat hij meteen naar me toe kwam, dat had hij niet hoeven doen. Het was een geweldig moment dat ik nooit zal vergeten."

Tottenham Hotspur-Bournemouth begint zaterdag om 16.00 uur. Het wordt de derde wedstrijd van Mourinho bij de Londense club, die de voorgaande twee duels won.

