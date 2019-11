PSV-trainer Mark van Bommel wil dat zijn ploeg de teleurstelling van de uitschakeling in de Europa League snel verwerkt in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Emmen van zondag.

"Het moge duidelijk zijn dat we met een vervelend gevoel teruggekomen zijn uit Portugal. Het was een teleurstellende avond", verwijst Van Bommel vrijdag naar de ontluisterende nederlaag van een dag eerder in de Europa League bij Sporting CP (4-0).

"We hebben het daar op bepalende momenten niet goed gedaan tegen een heel goede ploeg en het resultaat is er dan ook naar."

"Duidelijk is echter ook dat we de teleurstelling snel moeten parkeren, want zondag zal Emmen er alles aan doen om het ons moeilijk te maken. Een van de kenmerken van een topsporter is het vermogen om een teleurstelling snel te verwerken."

PSV wacht in de Eredivisie een inhaalrace, want de Eindhovenaren staan na veertien wedstrijden op een achterstand van elf punten op koploper Ajax. Na vier competitieduels op rij zonder zege won PSV afgelopen zaterdag met 2-1 van sc Heerenveen. Dat was ook de wedstrijd waarin steunpilaren Steven Bergwijn en Donyell Malen terugkeerden van blessures.

'Drie punten is noodzaak'

Zondag gaat PSV op bezoek bij FC Emmen, waar de ploeg van Van Bommel vorig jaar nog puntenverlies leed door een 2-2-remise. "We zijn gewaarschuwd, wat dat betreft", stelt de trainer. "Wij moeten van onszelf eisen dat we zondag de rug rechten. En dat betekent drie punten halen, want dat is noodzaak."

Van Bommel kan zondag ondanks lichte fysieke klachten bij verschillende spelers over een blessurevrije selectie beschikken.

FC Emmen is de huidige nummer dertien in de Eredivisie. Het eerste fluitsignaal op De Oude Meerdijk klinkt zondag om 20.00 uur.

