De twintig clubs uit de Italiaanse Serie A hebben vrijdag in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om harder op te treden tegen racisme in de Italiaanse stadions.

In de verklaring, die door onder meer Juventus op de website is gezet, schrijven zij onder meer fel en openlijk tegen racisme te zijn. "Genoeg is genoeg."

De kwestie krijgt in Italië steeds meer aandacht. Zo werd Brescia-spits Mario Balotelli eerder deze maand racistisch bejegend. De 29-jarige Italiaan met Ghanese roots stapte tijdens het uitduel met Hellas Verona van het veld uit woede over het gedrag van een deel van de thuisfans.

In september maakten fans van Cagliari apengeluiden naar Internazionale-spits Romelu Lukaku toen hij een strafschop nam. Cagliari werd door de Italiaanse bond niet bestraft na dat voorval.

Voor de clubs zijn deze incidenten aanleiding om zich nu fel uit te spreken tegen racisme. "We moeten openlijk erkennen dat we een serieus probleem met racisme hebben", valt in de verklaring te lezen. "We hebben de afgelopen jaren te weinig gedaan om dit probleem aan te pakken."

Clubs richten zich ook tot fans

De clubs stellen zich te schamen voor de beelden die wereldwijd overal te zien zijn. "Niemand zou zich ooit racistisch bejegend moeten voelen, zowel binnen als buiten het veld. We kunnen niet langer zwijgen of wachten tot dit probleem zichzelf oplost."

De clubs hebben met de organisatie achter de Serie A en de voetbalbond gesproken over een oplossing. De Serie A heeft zich achter het plan voor een "stevig" antiracismebeleid geschaard en zal ook de regels aanscherpen.

De clubs besluiten hun verklaring met een oproep aan de fans. "We moeten snel, doelgericht en eensgezind handelen en we roepen jullie, de fans, op om ons te steunen in dit enorm belangrijke thema. Was getekend, Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, AC Milan, Napoli, Parma, AS Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino, Udinese."