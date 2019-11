AZ moet het de rest van het seizoen zonder Pantelis Hatzidiakos stellen. De verdediger liep donderdag in het Europa League-duel met FK Partizan (2-2) een zware knieblessure op.

Hatzidiakos raakte aan het begin van de tweede helft geblesseerd bij een duel aan de zijkant van het veld. De Griek werd op een brancard van het veld gedragen en vervangen door spits Ferdy Druijf, die AZ later in de wedstrijd met twee doelpunten een punt bezorgde.

Dit seizoen stond de 22-jarige Hatzidiakos regelmatig in de basis als vervanger van de geblesseerde Ron Vlaar. Hij speelde twintig officiële wedstrijden in de hoofdmacht en kwam twee keer tot scoren.

De Griek, die op jonge leeftijd naar Nederland verkaste en een deel van de jeugdopleiding van AZ doorliep, maakte in december 2015 zijn debuut in de hoofdmacht. Hij speelde tot dusver 83 officiële duels voor de Alkmaarders.

Blessure Hatzdiakos zware domper voor AZ

Door zijn prestaties bij AZ dwong Hatzdiakos dit jaar een plek af in de selectie van Griekenland. Hij maakte op 12 oktober zijn debuut voor de ploeg van bondscoach John van 't Schip en heeft nu vier interlands op zijn naam staan.

Zijn zware blessure is een flinke domper voor AZ, dat uitstekend aan het seizoen is begonnen. De ploeg van trainer Arne Slot plaatste zich door de remise van donderdag voor de knock-outfase van de Europa League en bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie.

"Omdat ook Vlaar geblesseerd is, zijn onze twee rechter centrale verdedigers niet inzetbaar", zegt Slot op de site van AZ. "Dat wordt een mooie uitdaging. We hebben echter teveel kwaliteit in de selectie om dit als een excuus te gaan gebruiken. Wanneer Vlaar weer inzetbaar is? Alles dat hij vóór de winterstop nog meepakt, is meegenomen."

Koploper Ajax heeft zes punten meer dan AZ, terwijl nummer drie PSV op vijf punten van de Alkmaarders staat. De ploeg van Slot vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in het Cars Jeans Stadion in Den Haag.

