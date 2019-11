Hakim Ziyech is bij Ajax een vraagteken voor de uitwedstrijd van zondag tegen FC Twente. De aanvallende middenvelder liep woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (0-2) een blessure aan zijn arm op. Zakaria Labyad ontbreekt sowieso in Enschede.

Trainer Erik ten Hag wil vrijdag op de website van Ajax weinig zeggen over de kwetsuur van Ziyech, die zich tegen Lille moest laten wisselen en donderdag nog niet meetrainde. De Marokkaans international liet na de wedstrijd al weten dat hij "best veel pijn" had.

Ten Hag laat wel weten dat Labyad niet inzetbaar is voor het duel in Enschede. De rechtsbuiten viel in Lille uit met een op het eerste oog zware blessure aan de knie.

"Zijn knie wordt verder onderzocht en zodra er meer bekend is, zullen we dat melden", aldus Ten Hag. Labyad had in de laatste duels van Ajax een basisplaats dankzij de blessure van David Neres, die tot de winterstop is uitgeschakeld.

Het duel met Twente in Enschede volgt vier dagen na de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC, die Ajax met 0-2 won. "We weten wat ons daar te doen staat. Ik zeg altijd: 24 uur genieten en dan weer verder naar volgende tegenstander."

Erik ten Hag benadrukt het belang van de uitwedstrijd tegen FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'We moeten winnen bij FC Twente'

"We weten dat het bij Twente lastig is, maar we moeten winnen", zegt Ten Hag. "Het stadion staat bekend om de entourage en goede ambiance. Het is aan ons om goed voorbereid te zijn om de strijd daar aan te gaan. Dat het een gevecht wordt, dat is zeker."

Voor Ten Hag is het duel met FC Twente een weerzien met zijn oude club. De Tukker, geboren in Haaksbergen, speelde verdeeld over twee periodes tien jaar bij de club uit Enschede. Na zijn actieve spelerscarrière was hij er van 2002 tot 2009 hoofd jeugdopleidingen. Hij combineerde die functie vanaf 2006 met het assistentschap bij de hoofdmacht.

Ajax begint zondag om 12.15 uur aan het treffen met Twente, de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. De Amsterdammers zijn koploper in de competitie met zes punten voorsprong op naaste belager AZ.

