Nick Marsman baalt dat hij zich donderdag in zijn debuutwedstrijd voor Feyenoord niet kon onderscheiden. Door het gelijkspel in het Europa League-duel met Rangers FC (2-2) staan de Rotterdammers op de rand van Europese uitschakeling.

"Een beetje dubbel", omschreef de 29-jarige Marsman zijn gevoel bij FOX Sports. "Het is heel mooi dat ik mocht spelen en ik wilde mezelf laten zien in deze wedstrijd. Fantastisch stadion, fantastische sfeer, een mooie pot Europees. En dan krijg je niks te doen in de eerste helft."

Marsman zag dat Feyenoord domineerde in het eerste bedrijf tegen Rangers, waarin de ploeg van trainer Dick Advocaat ook op voorsprong kwam via Jens Toornstra. Na rust bogen de Schotten de stand om dankzij twee rake kopballen van Alfredo Morelos. Luis Sinisterra hield de kans op Europese overwintering levend met een fraai wippertje.

"Teleurstellend dat ik me niet kon onderscheiden. Ik heb wel een paar ballen gepakt, maar helaas ook twee ballen doorgelaten", blikte Marsman terug op zijn vuurdoop.

Nick Marsman pept zijn spelers op na de 1-1 van Morelos. (Bron: Pro Shots)

Marsman speelt eerste wedstrijd sinds mei

Marsman arriveerde afgelopen zomer transfervrij als derde keeper in De Kuip, nadat FC Utrecht besloot zijn aflopende verbintenis na twee seizoenen niet te verlengen. Woensdag hoorde hij dat eerste doelman Kenneth Vermeer door een blessure niet beschikbaar zou zijn. Tweede doelman Justin Bijlow is al een tijd geblesseerd.

Marsman stond op 28 mei van dit jaar voor het laatst onder de lat, in de door FC Utrecht gewonnen play-offwedstrijd tegen Vitesse (0-2). Het gebrek aan ritme zag de geboren Zwollenaar niet als een belemmering. "Ik ben inmiddels wat ouder, heb meer ervaring. Ondanks dat je wat weinig wedstrijden speelt, houdt de leeftijd je wel rustig. Je relativeert wat meer."

Jens Toornstra oogt opgelucht na zijn openingsdoelpunt voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Toornstra: 'Twee counters, twee tegengoals

Bij doelpuntenmaker Jens Toornstra restte een katergevoel. "Er overheerst dat er meer in zat. We hebben het in de eerste helft laten liggen. We speelden goed, maar dat moeten we ook uitdrukken in de score. Met 1-0 de rust in is niet voldoende, blijkt achteraf."

Toornstra wilde niet met de beschuldigende vinger naar de verdediging wijzen naar aanleiding van de doelpunten van Morelos. "Hij kopt 'm geweldig binnen, evenals de tweede. Dat is Europees voetbal: twee counters, twee tegengoals. Die voorzetten waren precies op maat."

Feyenoord moet in de laatste wedstrijd in de groepsfase, op 12 december bij FC Porto, winnen om zicht te houden op overwintering in de Europa League. Dan nog zijn de Rotterdammers afhankelijk van Young Boys, dat moet winnen van Rangers.

"We zijn nog niet helemaal uitgespeeld, maar in de volgende wedstrijd krijg je niet zo veel kansen. Dan moet je helemaal scherp zijn voor de goal", aldus Toornstra.

