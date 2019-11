Arsenal heeft vrijdag trainer Unai Emery ontslagen. De Spanjaard moet vertrekken vanwege de aanhoudende teleurstellende resultaten van 'The Gunners'.

Emery stond al weken onder druk bij Arsenal, dat op 24 oktober voor de laatste keer een wedstrijd won. De Londenaren gingen donderdag in de Europa League voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Eintracht Frankfurt en daardoor was de positie van Emery onhoudbaar geworden.

"Onze dank gaat uit naar Unai en zijn collega's die er alles aan hebben gedaan om de club terug te brengen naar het niveau waar we graag heen willen", zegt Arsenal-eigenaar Josh Kroenke op de site van de club. "We wensen hem veel succes in de toekomst."

Het is nog niet duidelijk wie Emery gaat opvolgen bij Arsenal. Freddie Ljungberg zal voorlopig als interim-coach de honneurs waarnemen. Arsenal laat weten dat de zoektocht naar een nieuwe manager al in volle gang is.

Het is de tweede keer in ruim een week tijd dat een Premier League-club besluit de manager te ontslaan. Tottenham Hotspur stuurde Mauricio Pochettino op 19 november de laan uit en stelde een dag later José Mourinho aan als zijn opvolger.