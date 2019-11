Ferdy Druijf genoot donderdagavond met volle teugen van zijn heldenrol in het Europa League-duel van AZ met FK Partizan (2-2). De spits scoorde in de laatste vijf minuten van de wedstrijd twee keer en hielp de Alkmaarders zo aan een ticket voor de knock-outfase.

"Het is altijd leuk om de held te zijn. Dit geeft een heerlijk gevoel", zei een tevreden Druijf in Den Haag tegen FOX Sports. "Mijn vorige Europese wedstrijd was tegen Royal Antwerp (1-4-winst na verlenging, red.) en dat was ook al een bizarre wedstrijd waarin ik een goal maakte. Nu weer, dus ik hou er wel van."

Het leek er lange tijd op dat AZ tegen Partizan de eerste nederlaag van het seizoen zou lijden. De ploeg van trainer Arne Slot haalde haar gebruikelijke niveau niet en stond bij rust met 0-2 achter. Daarbij kwam dat spits Myron Boadu in de 83e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

"We spelen de laatste tijd goed voetbal in Europa én in de competitie, maar in deze wedstrijd dacht ik: waar doen wij het goed dan?", zei Druijf. "We speelden zestig minuten niet goed, daarna pakten we het op en kregen we kansen. Het waren geen heel grote kansen, maar ze resulteerden gelukkig wel in twee goals."

De in de 53e minuut ingevallen Druijf zorgde in de 88e minuut voor de aansluitingstreffer en maakte in blessuretijd ook de 2-2. Vooral zijn eerste treffer was bijzonder; hij wist een hoge bal van Teun Koopmeiners slechts te schampen en zag niet in welke richting hij kopte, maar de bal viel wel in het doel.

Ferdy Druijf was goud waard voor AZ. (Foto: Pro Shots)

'Was even moeilijk dat Druijf voorkeur kreeg'

De 21-jarige Druijf realiseert zich dat hij enigszins fortuinlijk tot scoren kwam. "Ik wilde die lange bal in ieder geval raken en zag niet eens dat de keeper zo raar in zijn doel stond. Ik kopte naar achteren en toen viel de bal gelukkig de hoek in. Volgens mij stond de keeper bij de tweede treffer ook niet goed."

Voor Druijf is zijn heldenrol een opsteker na een tegenvallend begin van het seizoen. De Noord-Hollander verloor de concurrentiestrijd voor de spitspositie van Myron Boadu, die in de eerste veertien Eredivisie-duels al negen keer scoorde en onlangs zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte.

"De keuze voor Myron was in het begin even moeilijk", bekent Druijf. "Maar het team is leuk, het draait goed en daar ben ik hartstikke tevreden mee. Op dit soort momenten probeer ik mijn kans te pakken. Ik heb altijd een stijgende lijn gehad en nu is het af en toe invallen, maar dat zie ik als een leermoment."

De zwaarbevochten remise tegen Partizan was voor AZ genoeg om zich net als Manchester United voor de knock-outfase van de Europa League te plaatsen. Bij een zege op Old Trafford op 12 december eindigen de Alkmaarders zelfs bovenaan in groep L.

