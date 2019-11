Nederland is er voor de winterstop al in geslaagd om het totale aantal punten van vorig seizoen op de coëfficiëntenlijst van de UEFA te evenaren. Dat is vooral te danken aan Ajax, de enige Nederlandse club die deze week een overwinning boekte.

Ajax was woensdag in de Champions League met 0-2 te sterk voor Lille OSC en verdiende daarmee 0,4 punten voor de coëfficiëntenlijst, die bepaalt hoe de Europese tickets verdeeld worden. PSV, Feyenoord en AZ konden die overwinning donderdag in de Europa League echter geen passend vervolg geven.

PSV leed een pijnlijke nederlaag bij Sporting CP (4-0), waardoor de ploeg geen punten pakte en bovendien geen kans meer maakt op overwintering. Feyenoord en AZ wonnen ook niet, maar veroverden met hun remises tegen respectievelijk Rangers FC (2-2) en FK Partizan (2-2) wel ieder 0,2 punten.

Een overwinning in Europa is twee punten waard voor de coëfficiëntenlijst en een gelijkspel geeft recht op één punt. De veroverde punten moeten wel gedeeld worden door het aantal clubs waar het betreffende land het Europese seizoen mee is begonnen. In het geval van Nederland zijn dat er vijf.

Door de resultaten van deze week (+ 0,8 punten) komt Nederland op 8,6 punten, evenveel als er in het hele vorige seizoen werden veroverd. Ajax en PSV waren toen de enige clubs die Europees voetbal speelden. Vooral de Amsterdammers veroverden uiteindelijk veel punten door de halve finales van de Champions League te bereiken.

Top twaalf UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 94,855

2. Engeland - 83,462

3. Duitsland - 66,784

4. Italië - 64,082

5. Frankrijk - 54,415

6. Portugal - 47,249

7. Rusland - 45,216

8. België - 36,900

9. Nederland - 34,950

10. Oekraïne - 33,300

11. Turkije - 32,400

12. Oostenrijk - 31,525

Nederland komt iets dichter bij België

Hoewel de clubs deze week niet geweldig presteerden in Europa, staat Nederland nog steviger op de negende plek. Nummer tien Oekraïne - met drie clubs actief in Europa - veroverde slechts 0,2 punten en ziet de achterstand verder oplopen.

Daar komt bij dat nummer acht België 0,2 punten minder pakte dan Nederland en de marge iets ziet slinken. Club Brugge, Standard Luik en KKAA Gent speelden gelijk, terwijl KRC Genk in de Champions League met 1-4 verloor van Red Bull Salzburg.

Nederland is er veel aan gelegen om zich in de top tien te handhaven, want dan mag de landskampioen van 2021 het seizoen daarop sowieso meedoen aan de groepsfase van de Champions League. De elfde positie op de coëfficiëntenlijst geeft daar in principe ook recht op, mits de Champions League-winnaar zich via de competitie voor het miljoenenbal plaatst.

De wedstrijd van Ajax tegen Valencia van over twee weken is van groot belang voor de coëfficiëntenlijst. De Amsterdammers hebben aan een gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA genoeg voor overwintering in de Champions League en daarmee zouden ze één bonuspunt verdienen (vijf punten gedeeld door vijf).

PSV is zogezegd al uitgeschakeld en de kans is groot dat ook Feyenoord na de winterstop niet meer in Europa speelt. AZ plaatste zich donderdag door het gelijkspel tegen Partizan wel voor de knock-outfase van de Europa League, waardoor Nederland na de winterstop hoe dan ook met twee clubs vertegenwoordigd is.