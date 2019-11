Steven Bergwijn is terneergeslagen na de 4-0-nederlaag van PSV tegen Sporting CP. De aanvaller zei eerder dit seizoen dat hij hoopte de Europa League te winnen, maar door het verlies in Portugal zijn de Eindhovenaren al na vijf groepsduels uitgeschakeld.

"Dit komt heel hard aan. Wat moet ik ervan zeggen?", stamelde Bergwijn donderdag na het duel in Lissabon voor de camera van FOX Sports.

PSV speelde een kansloze wedstrijd in Lissabon en stond al binnen een kwartier met 2-0 achter. De Eindhovense defensie kon geen grip krijgen op aanvoerder Bruno Fernandes die twee keer scoorde en twee assists gaf.

Na zes duels op rij zonder zege hoopte PSV zondag met een 2-1-zege op sc Heerenveen de crisis te bezweren, maar na de afgang tegen Sporting is de ploeg terug bij af. Trainer Mark van Bommel kon lange tijd het gemis van de geblesseerde Bergwijn en Donyell Malen als excuus aanwenden, maar dat gaat niet meer op.

"We kunnen gewoon goed voetballen, maar we zitten in een klotefase", aldus Bergwijn. "Als je één of twee goals tegen krijgt, dan wordt het heel lastig. We hebben het wel geprobeerd, maar het kwam er niet uit."

De teleurstelling is groot bij PSV na de afgang in Lissabon. (Foto: Pro Shots)

'Dit mag niet gebeuren'

Denzel Dumfries, sinds zondag de aanvoerder van PSV, sprak van een "zwarte bladzijde" voor zijn club. "Als je kijkt hoe de goals tot stand kwamen; twee inworpen, een corner en een penalty. Dat is niet best."

Dumfries verweet zichzelf vooral de derde tegentreffer. Bij een hoekschop kon zijn man Jérémy Mathieu raak schieten. "Het is verschrikkelijk zuur. Voor iedereen is duidelijk dat dit niet mag gebeuren", somberde de rechtsback.

"We willen er met zijn allen voor gaan om het tij te keren. Het is nu van belang dat we als team bij elkaar blijven. Waar het probleem ligt? Daar kan ik niet één, twee, drie antwoord op geven."

Zondag staat voor PSV de volgende wedstrijd op het programma, uit tegen FC Emmen (aftrap 20.00 uur).

