Ajax hoopt de selectie voor volgend seizoen te versterken met de Braziliaanse middenvelder Reinier Jesus Carvalho. De Amsterdammers zouden zelfs bereid zijn het transferrecord te breken voor de zeventienjarige middenvelder.

Volgens De Telegraaf heeft Ajax een openingsbod van 25 miljoen euro uitgebracht op Reinier, wat zijn roepnaam is. De begeerde Braziliaan wordt al enige tijd in verband gebracht met Europese topclubs en moet Flamengo 40 miljoen euro opleveren.

Op dit moment is Daley Blind nog de recordaanwinst van Ajax. De centrale verdediger werd in de zomer van 2018 voor 16 miljoen euro overgenomen van Manchester United, een bedrag dat door bonussen inmiddels is opgelopen tot 20,5 miljoen euro.

Reinier is pas bezig aan zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. De aanvallend ingestelde middenvelder, die onlangs met Flamengo de Copa Libertadores won, speelde dit seizoen tot dusver veertien officiële duels en kwam vier keer tot scoren. Hij speelde eveneens tien wedstrijden voor Brazilië onder 17 jaar.

Daley Blind is op dit moment nog de duurste Ajax-aankoop ooit. (Foto: Pro Shots)

Mogelijke leegloop bij Ajax na dit seizoen

Ajax is nu al bezig met versterkingen voor volgend seizoen, omdat de kans groot is dat de Amsterdammers door het huidige succes straks veel spelers kwijtraken. Onder anderen van André Onana, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en Hakim Ziyech wordt verwacht dat ze Ajax na dit seizoen verlaten.

De ploeg van trainer Erik ten Hag is na het succesvolle vorige seizoen - Ajax veroverde de dubbel en reikte tot de halve finales van de Champions League - opnieuw op de goede weg. De 34-voudig landskampioen staat fier aan kop in de Eredivisie en is dicht bij overwintering in de Champions League.

Ajax heeft over twee weken aan een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Valencia genoeg om de knock-outfase van het miljoenenbal te bereiken. Bij een overwinning gaan de Amsterdammers zelfs als groepswinnaar door naar de achtste finales.