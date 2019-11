Mark van Bommel is flink gefrustreerd na de 4-0-nederlaag van PSV tegen Sporting CP, waardoor zijn ploeg uitgeschakeld is in de Europa League. Toch denkt de trainer dat hij zijn ploeg nog aan de praat krijgt.

"Ik zie altijd perspectief", zei Van Bommel donderdagavond tegen FOX Sports. "Ik train elke dag met deze jongens en zie genoeg kwaliteit. Ik krijg het echt wel weer aan de praat."

PSV hoopte zondag met een 2-1-zege op sc Heerenveen een einde gemaakt te hebben aan de crisis, na zes duels op rij zonder overwinning. Maar na de afgang in Lissabon keert de kritiek in alle hevigheid terug.

De meegereisde PSV-fans zongen "Schaam je kapot!" naar de ploeg. "Logisch dat ze dat zingen. Ze zijn met 2.500 man hierheen gereisd en zien ons dan zo verliezen. Wij zijn zelf ook gefrustreerd", zei Van Bommel.

'We zijn in de zomer vijftig goals kwijtgeraakt'

De trainer greep tijdens de zwakke reeks lange tijd het excuus aan dat hij de geblesseerde Donyell Malen en Steven Bergwijn miste, maar met de twee aanvallers tussen de lijnen stelde PSV in Portugal opnieuw zwaar teleur.

"We zijn in de zomer Luuk de Jong, Hirving Lozano en Angeliño kwijtgeraakt", zei Van Bommel nu. "De eerste twee maakten vijftig goals en Angeliño gaf bijna twinitig assists. Dat vang je niet zomaar op."

Hij stelt de laatste weken middenvelder Michal Sadílek als linksback op, omdat aankopen Olivier Boscagli en Toni Lato niet voldoen. "We zijn linksachter nog steeds aan het zoeken."

"En we missen gewoon ervaren spelers als De Jong en Lozano die weten wat er gevraagd wordt", zei de coach. "Ik kan van Mo'tje Ihattaren niet verwachten dat hij het team nu al bij de hand neemt, maar dat kan hij over twee of drie jaar misschien wel."

Van Bommel baalt van tegentreffers uit ingooi

Van Bommel baalde vooral van de manier waarop PSV de treffers weggaf. "De eerste twee goals komen uit een ingooi, binnen een paar passes ligt de bal erin. Sporting is gewoon een goede ploeg. Als je zo makkelijk de goals weggeeft, dan wordt het inderdaad 4-0."

De geplaagde trainer weet de uitschakeling dan ook niet aan de nederlaag in Portugal. "Thuis tegen LASK hebben we het laten liggen. Toen speelden we heel goed, maar bleef het 0-0. Als we die wedstrijd hadden gewonnen, dan hadden we het in de laatste groepswedstrijd thuis tegen Rosenborg af kunnen maken."

Van Bommel benadrukte dat hij in de donkere tijden lichtpuntjes blijft zien. "Vandaag zaten er een paar goede aanvallen bij. En zondag tegen Heerenveen vond ik de eerste helft extreem goed. Het komt echt wel weer goed."

Zondag om 20.00 uur kan PSV de crisis proberen af te wenden in een uitwedstrijd tegen FC Emmen.

