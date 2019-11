PSV heeft donderdag een zware nederlaag (4-0) geleden tegen Sporting CP. De ploeg van de geplaagde trainer Mark van Bommel is daardoor uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League.

Doordat LASK donderdag met 1-2 van Rosenborg won, is de Oostenrijkse ploeg samen met Sporting zeker van overwintering. Bij het laatste groepsduel van PSV over twee weken thuis tegen Rosenborg staat alleen de eer en de winstpremie op het spel.

In het Estádio José Alvalade speelde PSV een dramatische eerste helft. Door treffers van Luiz Phellype, Bruno Fernandes en Jeremy Mathieu stond het halverwege al 3-0. Uitblinker Fernandes maakte na rust ook de 4-0.

Het is de vijfde uitwedstrijd op rij waarin PSV minimaal twee treffers incasseerde. Het was liefst achttien jaar geleden dat de Eindhovenaren voor het laatst zo'n slechte serie op vreemde bodem neerzette.

Met een 2-1-thuiszege op sc Heerenveen maakte PSV zondag een einde aan een serie van zes duels zonder zege, maar na de zeperd in Lissabon zal de druk de komende dagen weer volop toenemen.

Eerder op de avond schaarde AZ zich met een miraculeus 2-2-gelijkspel tegen Partizan wel bij de laatste 32 van de Europa League. Feyenoord speelde eveneens met 2-2 gelijk tegen Rangers en staat op de rand van uitschakeling.

Stand in Groep D 1. Sporting 5-12 (+7)

2. LASK Linz 5-10 (+4)

3. PSV 5-7 (-3)

4. Rosenborg 5-0 (-8)

Bruno Fernandes maakte twee goals en gaf twee assists. (Foto: Pro Shots)

PSV al binnen kwartier met 2-0 achter

PSV liet zich in de openingsfase aftroeven door Sporting en stond al na een kwartier met 2-0 achter. Dat was grotendeels te danken aan de uitblinkende Fernandes.

De aanvoerder van Sporting bediende eerst met buitenkant rechts Phellype, die Nick Viergever klopte in de lucht en raak kopte. Enkele minuten later klopte Fernandes met een schot van 25 meter PSV-doelman Lars Unnerstall via binnenkant paal.

Na die snelle 2-0 gooide PSV de schroom wat van zich af en kreeg het twee kansen via Bruma. Sporting had bovendien geluk dat uitblinker Fernandes geen tweede gele kaart kreeg na een stevige overtreding.

De middenvelder kon daardoor kort voor rust een corner nemen waaruit Jérémy Mathieu de 3-0 binnen werkte. De oud-verdediger van FC Barcelona ontsnapte aan de aandacht van Denzel Dumfries en schoot al glijdend hard en hoog raak.

Trainer Van Bommel ziet de afstraffing van zijn ploeg met lede ogen aan. (Foto: Pro Shots)

Martelgang PSV houdt na rust aan

Van Bommel probeerde in de rust het tij te keren door Cody Gakpo en Gastón Pereiro in te brengen. Binnen een halve minuut kregen de Brabanders een riante kans via Mohammed Ihattaren, maar de jonge middenvelder schoot recht op Sporting-doelman Luis Maximiliano.

De martelgang van PSV bleef aanhouden, zeker toen Timo Baumgartl na een uur spelen een onnodige overtreding beging op Marcos Acuña. Vanaf 11 meter schoot Fernandes de bal tergend traag in de hoek waar Unnerstall niet heendook: 4-0.

Daarna kabbelde de wedstrijd rustig naar het einde. PSV probeerde het wel, maar slaagde er ondanks enkele aardige mogelijkheden niet in om een eretreffer te maken. En Sporting nam in de slotfase gas terug, zodat de afstraffing beperkt bleef tot 4-0.

Bekijk alle uitslagen en standen in de Europa League