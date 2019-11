Als het aan Eric Gudde ligt, moeten voetbalsupporters die zich schuldig maken aan racisme vaker strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de KNVB-directeur heeft die maatregel meer effect dan bijvoorbeeld puntenaftrek of een leeg vak in een stadion.

KNVB-directieleden Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) gingen donderdag in gesprek met minister-president Mark Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport) over racisme in het Nederlands voetbal.

De belangrijkste conclusie uit dat anderhalf uur durende gesprek was dat racisme harder moet worden aangepakt. "En niet alleen met forsere stadionverboden en een hogere boete, maar vooral ook in combinatie met strafrechtelijke vervolging", lichtte Gudde na afloop toe in gesprek met NUsport.

"Daders moeten op maatschappelijk niveau worden geraakt. Dat zal meer effect hebben dan puntenaftrek of een leeg vak in een stadion. Het is een maatschappelijk probleem, dat je nergens wilt terugzien. Niet op een voetbalveld, maar ook niet bij het hockey of handbal."

Aanleiding voor het gesprek tussen de KNVB en het kabinet was het incident bij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior (3-3) van anderhalve week geleden, waarbij Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend. Mendes Moreira was donderdag zelf ook aanwezig bij het gesprek.

Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira en KNVB-directeur Eric Gudde na afloop van de persconferentie in Zeist. (Foto: Pro Shots)

'Blij dat minister zo snel om tafel wilde gaan'

"Ik ben blij dat minister Bruins aangaf dat hij snel met ons om de tafel wilde gaan", vervolgde Gudde, die net als de andere partijen in de komende acht weken de besproken plannen gaat uitwerken.

"Het was heel moeilijk om alle agenda's op elkaar af te stemmen om bij elkaar te komen, maar dat is toch binnen tien dagen gelukt. Voor ons was het als KNVB belangrijk dat we het gesprek snel en op een harde, maar faire manier hebben kunnen voeren."

Een ander thema dat werd besproken, was de inzet van zogeheten slimme camera's. Met die camera's zou het eenvoudiger moeten worden om supporters te identificeren. Dat bracht automatisch andere problemen met zich mee zoals de financiën en de privacywet.

"Voor zaken als geld en bijvoorbeeld die privacywet zullen we later oplossingen moeten vinden. We hebben anderhalf uur gezeten en zijn blij met de uitkomsten van dat gesprek. Voor de precieze uitwerking hebben we logischerwijs nog geen tijd gehad."

Eind januari komen de partijen wederom bij elkaar in Zeist om de uitwerking van de plannen te bespreken.