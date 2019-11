Teun Koopmeiners komt woorden tekort na het veiligstellen van een plek in de knock-outfase van de Europa League met AZ. De Alkmaarders verzekerden zich van overwintering dankzij een laat gelijkspel tegen het Servische FK Partizan: 2-2.

"Ik weet niet hoe ik dit moet beschrijven. Ik ben een beetje sprakeloos", zei een zichtbaar geëmotioneerde Koopmeiners na de wedstrijd tegen Partizan tegen FOX Sports. "We werken zo hard en dat dit dan op het laatst gebeurt... dat maakt emoties los. Het is ongelooflijk."

AZ leek tegen Partizan op weg naar een nederlaag door twee tegendoelpunten in het eerste half uur. Tien minuten voor tijd leek de situatie voor de Noord-Hollanders uitzichtloos toen Myron Boadu rood kreeg, maar vervolgens leidde invaller Ferdy Druijff zijn ploeg met twee goals naar een gelijkspel.

"Dit was misschien wel een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen, zeker qua spel in de eerste helft", concludeerde Koopmeiners. "Het zat allemaal niet mee, Myron ging er ook nog af met een rode kaart en dan gebeurt dit."

De aanvoerder van AZ dacht in de rust terug aan het scenario tegen Antwerp FC (1-4) in de laatste voorronde van de Europa League. De Noord-Hollanders leken tegen een negental van de Belgische ploeg uitgeschakeld te worden, maar kwamen vlak voor tijd langszij en sleepten er in de verlenging alsnog een ticket voor de groepsfase uit.

Ferdy Druijf leidde AZ met twee doelpunten naar overwintering. (Foto: Pro Shots)

'Ik moet het allemaal even laten bezinken'

"We werden boos op elkaar omdat het zo dramatisch ging", liet Koopmeiners weten. "Het leek wel of we weer teruggingen naar Antwerp-uit. Ook toen was het allemaal hotseknotsvoetbal en viel de bal opeens binnen."

"Tijdens de rust zeiden we ook tegen elkaar: daar deden we het ook met tien man, dus waarom zouden we er nu met elf man niet twee kunnen maken? En uiteindelijk deden we het weer met tien man. Ik moet het allemaal even laten bezinken."

Door het gelijkspel staat AZ met negen punten tweede. De ploeg van coach Arne Slot gaat over twee weken in de laatste groepswedstrijd op bezoek bij Manchester United, dat al eerder zeker was een plek in de knock-outfase.

Bij een overwinning op Old Trafford wordt AZ ook groepswinnaar. "Dat is het doel, dus nog één mooi affiche te gaan", besloot Koopmeiners.

