Dick Advocaat baalde donderdag van het gelijke spel van Feyenoord tegen Rangers FC (2-2). De trainer van de Rotterdammers was namelijk zeer te spreken over de eerste helft van zijn ploeg.

"Ik sta hier toch wel een beetje teleurgesteld. Ik denk dat er meer in zat dan deze 2-2. Dit was de beste eerste helft van Feyenoord onder mijn leiding", zei de 72-jarige Advocaat na afloop van het duel tegen FOX Sports.

"Ook op de manier zoals we gespeeld hebben. Dat heeft veel kracht gekost, maar dat hebben ze wel goed gedaan", vervolgde Advocaat. "Dat begint voorin met het afjagen en dat wordt overgenomen door het middenveld. Ik vond dat goed. Je kan het iedereen moeilijk maken als je bereid bent dit te doen."

Feyenoord kwam tegen Rangers FC via Jens Toornstra na een half uur spelen op voorsprong, maar door twee doelpunten van Alfredo Morelos moesten de Rotterdammers na de pauze in de achtervolging. Luis Sinisterra tekende voor de eindstand van 2-2.

Advocaat baalde wel dat zijn ploeg niet meer wist te scoren voor de rust. "Daar zit wel het verschil in. Zij krijgen twee kansen en dat zijn twee goals. Verder kan ik het mij niet herinneren dat zij bij ons doel zijn geweest."

Feyenoord heeft Europese overwintering niet in eigen hand. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord moet winnen van Porto en hopen

Feyenoord kan de volgende ronde van de Europa League nog halen, maar het scenario is niet eenvoudig. De nummer tien van de Eredivisie moet op 12 december winnen bij FC Porto en dan hopen dat Rangers FC thuis wint van Young Boys.

"Dan moeten we het maar in Porto doen. Ik zie Rangers thuis wel winnen van Young Boys. Maar dan moeten wij ook winnen, hé. We moeten onszelf belonen, want dat hebben we vandaag niet gedaan", aldus Advocaat.

Het duel tussen FC Porto en Feyenoord begint donderdag 12 december om 21.00 uur. Op dat tijdstip gaat de bal ook rollen bij Rangers FC-Young Boys.

Stand groep G 1. Rangers FC 5-8 (7-5)

2. FC Porto 5-7 (5-7)

3. Young Boys 5-7 (7-6)

4. Feyenoord 5-5 (5-6)

