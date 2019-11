AZ heeft zich donderdag verzekerd van overwintering in de Europa League. De ploeg van coach Arne Slot speelde dankzij twee late treffers van invaller Ferdy Druijf met 2-2 gelijk tegen FK Partizan uit Servië en stelde daarmee plaatsing voor de knock-outfase veilig.

AZ keek halverwege nog tegen een 0-2-achterstand aan door treffers van Takuma Asano en Seydouba Soumah. De situatie leek uitzichtloos toen Myron Boadu in de slotfase een rode kaart kreeg.

Ondanks de ondertalsituatie sleepte AZ er toch nog een punt uit. Invaller Druijf zorgde twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd voor de aansluitingstreffer en tekende in blessuretijd voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel komt AZ op negen punten. De Alkmaarders hebben met nog één groepswedstrijd voor de boeg vier punten voorsprong op nummer drie Partizan en eindigen dus sowieso bij de eerste twee in groep L.

Koploper Manchester United verloor eerder donderdag in dezelfde poule met een B-ploeg op bezoek bij FC Astana: 2-1. Jesse Lingard bracht de Engelsen op voorsprong in Kazachstan, waarna Dmitri Shomko en Di'Shon Bernard (eigen doelpunt) de thuisploeg de winst bezorgden.

Tahith Chong speelde tot halverwege de tweede helft mee bij United en miste een enorme kans op de 2-0. De negentienjarige Nederlandse aanvaller schoot voor open doel van dichtbij over.

AZ sluit de groepsfase in de Europa League op donderdag 12 december af met een uitwedstrijd tegen Manchester United, dat zich eveneens al verzekerd heeft van een plek in de tweede ronde.

Stand groep L 1. Manchester United 5-10 (6-2)

2. AZ 5-9 (15-4)

3. FK Partizan 5-5 (6-9)

4. FC Astana 5-3 (3-15)

AZ na klein half uur op 0-2-achterstand

In het Cars Jeans Stadion nam AZ het initiatief, maar kwam Partizan in de zestiende minuut uit het niets op voorsprong. Asano nam een pass van Bibras Natcho in één keer mee en tikte de bal voor Marco Bizot langs.

Voor AZ betekende dat het eerste tegendoelpunt sinds 19 oktober in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-4). Daarna hield Bizot maar liefst 583 minuten zijn doel schoon.

Na een klein half uur moest AZ opnieuw een doelpunt incasseren. Ditmaal verspeelde Teun Koopmeiners de bal na een beroerde uittrap van Bizot en schoot Soumah gedecideerd raak in de linkerhoek.

Ook daarna waren de beste kansen voor Partizan en ontsnapte AZ vroeg in de tweede helft aan de 0-3. Soumah probeerde het vanaf de rand van het zestienmetergebied en zag zijn schot op de paal belanden.

AZ knokte zich in de slotfase naar een gelijkspel tegen FK Partizan. (Foto: Pro Shots)

Druijf leidt AZ met twee goals naar gelijkspel

Ook voormalig NAC Breda-spits Umar Sadiq maakte het de defensie van de thuisploeg met enkele pogingen behoorlijk lastig. Bij de eerste inzet van de Nigeriaan raakte Pantelis Hatzidiakos stevig geblesseerd. De Griekse verdediger kon niet verder en werd vervangen door Druijf.

AZ was even later voor het eerst dicht bij de aansluitingstreffer, maar Boadu kon zijn hoofd net niet tegen een voorzet van Oussama Idrissi aanzetten. Ruim een kwartier voor tijd raakte de Marokkaanse aanvaller de lat, nadat hij zich knap vrij had gespeeld.

Zes minuten voor het einde van de officiële speeltijd leek de wedstrijd gespeeld toen Boadu zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. AZ richtte zich desondanks op en kwam vier minuten later op 1-2. Druijf verlengde een lange pass van Koopmeiners met zijn achterhoofd en zette doelman Vladimir Stojkovic op het verkeerde been.

Vervolgens ging de nummer twee van de Eredivisie op jacht naar de belangrijke gelijkmaker en in de tweede minuut van de blessuretijd was het raak. Druijf werkte een voorzet van Fredrik Midtsjø binnen, waarna AZ het punt niet meer weggaf en zich verzekerde van overwintering.

