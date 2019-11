Feyenoord staat op de rand van uitschakeling in de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers speelden donderdag met 2-2-gelijk tegen Rangers FC, terwijl FC Porto won bij Young Boys. Op de laatste speeldag moet Feyenoord winnen in Portugal en is het afhankelijk van het andere resultaat in de groep.

Jens Toornsta zette Feyenoord in De Kuip na ruim een half uur spelen op voorsprong en dat was voor de UEFA Cup-winnaar van 2002 het 250e doelpunt in Europees verband.

Na de pauze zorgde Alfredo Morelos met twee rake kopballen voor de gelijkmaker en de 1-2 namens Rangers FC. Luis Sinisterra tekende op prachtige wijze voor de eindstand van 2-2.

Op 12 december wordt de groepsfase afgesloten met FC Porto-Feyenoord en Rangers FC-Young Boys. De Rotterdammers moeten dan drie punten pakken en hopen dat de Schotten winnen van de Zwitsers om alsnog Europees te overwinteren.

Stand groep G 1. Rangers FC 5-8 (7-5)

2. FC Porto 5-7 (5-7)

3. Young Boys 5-7 (7-6)

4. Feyenoord 5-5 (5-6)

Het moment dat Jens Toornstra de score opende namens Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Toornstra schiet Feyenoord op voorsprong

Trainer Dick Advocaat begon met debutant Nick Marsman in de basis. De doelman verving de geblesseerde Kenneth Vermeer. Nicolai Jørgensen, Ridgeciano Haps en Rick Karsdorp waren nog altijd niet fit en speelden daarom niet.

Nadat Orkun Kökçü onderuitging in het strafschopgebied (terecht geen penalty) en daardoor niet kon schieten, was de eerste echte kans voor de bezoekers. Sheyi Ojo legde de bal neer voor Morelos, maar de spits kon er al glijdend net niet bij.

Feyenoord was gewaarschuwd, maar had daarna de regie in handen. Een kopbal naar de grond van Eric Botteghin werd knap gekeerd door doelman Allan McGregor en in de rebound raakte Leroy Fer, die bij het springen een licht duwtje kreeg, de paal.

De kansen op de 1-0 bleven komen voor Feyenoord. Sam Larsson schoot de bal in het zijnet en Sinisterra knalde uit kansrijkere positie over. Na dik een half uur spelen was het wel raak in De Kuip. Toornstra kreeg de bal van Larsson en vond via het been van verdediger Filip Helander de verre hoek.

Aanvoerder Steven Berghuis maakte er vlak voor rust nog bijna 2-0 van, maar zijn inzet werd gekeerd door McGregor.

Alfredo Morelos deed Feyenoord twee keer pijn met het hoofd. (Foto: Pro Shots)

Sinisterra redt Feyenoord na goals Morelos

Feyenoord kwam ook goed uit de kleedkamer en zag een schot van Sinisterra geblokt worden. Acht minuten na rust kwam de gelijkmaker dan ook uit het niets. Morelos klopte Marcos Senesi in een kopduel na een voorzet van Ryan Kent: 1-1.

Met deze stand was Feyenoord virtueel uitgeschakeld, maar het werd nog erger. Opnieuw werd Morelos gevonden door een voorzet vanaf de linkerkant (ditmaal van Borna Barisic) en weer kopte de Colombiaan de bal binnen.

Feyenoord moest op jacht gaan naar doelpunten en drie minuten na de 1-2 kwam de hoop op een goed resultaat weer terug. Sinisterra kapte zich vrij en wipte de bal zeer subtiel tegen de touwen voor 2-2.

De ploeg van Advocaat ging op zoek naar de 3-2, maar echt kansen op de die treffer kwamen er niet. Invaller Luciano Narsingh was in de slotfase nog dichtbij, maar de aanvaller kreeg de bal niet onder controle.

Feyenoord mocht achteraf blij zijn dat FC Porto in het laatste kwartier nog twee keer wist te scoren en daardoor won bij Young Boys, anders waren de Rotterdammers al uitgeschakeld.

Luis Sinisterra bezorgde Feyenoord alsnog een punt. (Foto: Pro Shots)

