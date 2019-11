PSV begint donderdag met Jorrit Hendrix en Bruma in de basis aan het Europa League-duel met Sporting CP. De ploeg van trainer Mark van Bommel mag in Lissabon niet verliezen om een plek in de knock-outfase in eigen hand te houden.

Ten opzichte van de 2-1-zege op sc Heerenveen van zondag verdwijnen Ryan Thomas en Ritsu Doan uit het elftal. De Japanner zit donderdag ook niet op de reservebank. Met de winst op de Friezen maakte PSV een einde aan een serie van zes duels zonder zege.

Aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen maakten tegen Heerenveen hun rentree na blessureleed en staan donderdag opnieuw in de basis. Denzel Dumfries droeg zondag voor het eerst de aanvoerdersband van de Eindhovense club en zal dat in het Estadio José Alvalado opnieuw doen.

Voor Bruma is het duel met Sporting bijzonder. De 25-jarige Portugees begon zijn carrière bij de club uit de Portugese hoofdstad. PSV betaalde afgelopen zomer 12 miljoen euro aan RB Leipzig voor de snelle aanvaller, die met vier treffers in alle competities geen geweldige indruk heeft weten te maken.

Stand Groep D 1. Sporting 4-9 (+3)

2. LASK 4-7 (+3)

3. PSV 4-7 (+1)

4. Rosenborg 4-0 (-7)

PSV bij nederlaag mogelijk uitgeschakeld

Als PSV verliest van Sporting en LASK in het andere pouleduel van Rosenborg wint, dan zijn de Brabanders al uitgeschakeld. De ploeg van Van Bommel heeft een negatief onderling resultaat met de Oostenrijkers, die op de tweede plek van de poule staan.

In Eindhoven boekte PSV een 3-2-zege op Sporting. Malen en Timo Baumgartl scoorden voor PSV en Sporting-verdediger Sebastián Coates schoot in eigen doel.

Sporting-PSV begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Israëliër Orel Grinfeld.

Opstelling Sporting: Maximiano; Rosier, Ilori, Mathieu, Wendel; Luiz Phellype, Vietto, Fernandes, Acuña; Bolasie, Doumbia.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bergwijn, Malen, Bruma.