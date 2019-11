Ahmad Mendes Moreira toonde zich donderdag tevreden over de uitkomst van gesprekken over racisme in het voetbal. De KNVB besprak in Zeist met de overheid hoe racisme zo goed mogelijk aangepakt kan worden.

"De meningen waren over sommige dingen verdeeld en het ging er hard aan toe. Maar ik denk dat de uitkomst van de gesprekken goed was", zei Mendes Moreira. De 24-jarige aanvaller van Excelsior werd bijna twee weken geleden racistisch bejegend door supporters van FC Den Bosch.

Minister-president Mark Rutte, minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en minister van Sport Bruno Bruins spraken met KNVB-directeur Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee, hoofd van het amateurvoetbal bij de bond.

Er werd een reeks ideeën en plannen besproken, die de komende acht weken nader uitgewerkt zullen worden. Eind januari zullen de definitieve plannen worden bekendgemaakt.

"Racisme is een maatschappelijk probleem. Dat los je natuurlijk niet binnen acht weken op. Maar dit gesprek vandaag is wel een goede eerste stap", aldus Mendes Moreira.

Scheidsrechter Gerrets kijkt terug op constructief gesprek

Ook scheidsrechter Laurens Gerrets die de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior stillegde wegens racisme, was donderdag bij de gesprekken aanwezig. "Het was een constructief gesprek", zei de 31-jarige arbiter. "De basis ligt er. Nu moeten we zorgen dat voetbal een veiligere omgeving wordt voor iedereen."

De KNVB en de overheid zullen in de toekomst bij Mendes Moreira en Gerrets peilen of de maatregelen effect hebben. "We hebben 06-nummers uitgewisseld", vertelde Rutte. "Zij zijn de mensen uit de praktijk en kunnen zien of onze plannen werken."

Rutte sprak van "een spirit bij alle partijen die mij ontzettend veel vertrouwen geeft" om racisme in het voetbal aan te pakken. "Want een jongen die alleen een goede speler wil worden, die huilend van het veld stapt, dat wil niemand in Nederland."