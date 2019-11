Wout Weghorst heeft donderdag VfL Wolfsburg met een benutte strafschop tegen het Oekraïense Oleksandriya aan een plek in de knock-outfase van de Europa League geholpen. Justin Kluivert droeg met een treffer bij aan de 0-3-zege van AS Roma op Istanbul Basaksehir.

Weghorst benutte in de blessuretijd van de eerste helft een strafschop door hard raak te schieten in de linkerhoek. De spits had de penalty zelf verdiend, hij werd aan het shirt getrokken bij een vrije trap.

Doordat de Duitse defensie met Jeffrey Bruma de nul hield, mag Wolfsburg zich op gaan maken voor de knock-outfase. Ook KAA Gent is door in groep I. De Belgen hielden met tien man Saint-Étienne op 0-0.

In de wedstrijd AS Roma-Istanbul Basaksehir was Kluivert vijf minuten voor rust de defensie van de ploeg uit Turkije te snel af en scoorde met een schot in de lange hoek. De oud-Ajacied zette de stand daarmee op 0-2, Edin Dzeko en Jordan Veretout namen de overige treffers voor hun rekening.

Door de ruime zege passeert Roma de Turkse ploeg in de stand. Borussia Mönchengladbach is koploper in groep J door een 0-1-zege op Wolfberger AC, waardoor de Oostenrijkers uitgeschakeld zijn.

Joeri de Kamps en Myenty Abena verloren met Slovan Bratislava met 2-1 van tegen Besiktas, waar Jeremain Lens geschorst toekeek. De Turken waren al uitgeschakeld en de Slowaken zijn dat nu ook. Sporting Braga en Wolverhampton Wanderers die in een spectaculair duel met 3-3 gelijkspeelden, gaan door naar de laatste 32.

Tahith Chong (44) en zijn teamgenoten lopen treurend van het veld in Kazachstan. (Foto: Pro Shots)

Chong met United onderuit in Kazachstan

Eerder op donderdag leed Manchester United met een B-team een 2-1-nederlaag tegen Astana. De Engelsen waren al zeker van de volgende ronde en manager Ole Gunnar Solskjaer stelde acht spelers van twintig jaar of jonger op.

Een van de jonkies was Tahith Chong, die de eerste 65 minuten speelde. De jeugdinternational miste een enorme kans op de 0-2, waarna de thuisploeg uit Kazachstan een minuut later wel toesloeg: 1-1. Door een eigen doelpunt van de negentienjarige Di'Shon Bernard trok Astana aan het langste eind.

Vilhena wint met Krasnodar van Basel

Tonny Vilhena kwam met FC Krasnodar wel tot winst voor eigen publiek tegen FC Basel: 1-0. Voormalig AZ-spits Ari kroonde zich tot matchwinner in Rusland door een kleine twintig minuten voor tijd een penalty te benutten.

Diep in blessuretijd werd Ari uit het veld gestuurd. De Braziliaan kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij Basel-verdediger Omar Alderete een klap in diens gezicht gaf.

Vilhena speelde de hele wedstrijd mee bij Krasnodar, dat door de overwinning mee blijft doen om overwintering. De Russen hebben één punt achterstand op koploper Basel en evenveel punten als nummer twee Getafe, die met 0-1 won bij het al uitgeschakelde Trabzonspor.

