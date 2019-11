Manchester United is donderdagavond tegen een nederlaag aangelopen in de Europa League. De Engelsen gingen in Kazachstan met een B-team onderuit bij FC Astana: 2-1.

United kwam na tien minuten wel op voorsprong tegen Astana door een doelpunt van Jesse Lingard. De aanvaller plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Tien minuten na rust kreeg Tahith Chong de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen. De negentienjarige Nederlandse aanvaller schoot echter van dichtbij voor open doel over.

Kort daarna was het wel raak aan de andere kant. Dmitri Shomko zorgde met een schuiver in de rechterhoek voor de gelijkmaker. Zeven minuten later tekende Di'Shon Bernard met een eigen doelpunt voor 2-1 door een voorzet van Ante Rukavina achter zijn eigen doelman te werken.

Het al uitgeschakelde FC Astana boekt zijn eerste zege in de Europa League. (Foto: Pro Shots)

AZ kan koppositie United overnemen

Chong speelde tot halverwege de tweede helft mee bij United, waar coach Ole Gunnar Solskjaer meerdere jonge spelers de kans gaf. Max Taylor, die zijn debuut in selectie maakte na net genezen te zijn van teelbalkanker, bleef op de bank.

De nederlaag van United, dat zich al had geplaatst voor de knock-outfase, is goed nieuws voor AZ, dat de koppositie in groep L kan overnemen. De Alkmaarders moeten daarvoor donderdagavond in Den Haag winnen van FK Partizan.

Bij een gelijkspel tegen de Serviërs is AZ sowieso al zeker van overwintering in de Europa League. De Noord-Hollanders begonnen om 18.55 uur in het Cars Jeans Stadion aan de wedstrijd tegen Partizan.

Voormalig AZ-spits Ari bezorgde FC Krasnodar de winst. (Foto: Pro Shots)

Vilhena boekt nipte zege met Krasnodar

Tonny Vilhena kwam met FC Krasnodar wel tot winst voor eigen publiek tegen FC Basel: 1-0. Voormalig AZ-spits Ari kroonde zich tot matchwinner in Rusland door een kleine twintig minuten voor tijd een penalty te benutten.

Diep in blessuretijd werd Ari uit het veld gestuurd. De Braziliaan kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij Basel-verdediger Omar Alderete een klap in diens gezicht gaf.

Vilhena speelde de hele wedstrijd mee bij Krasnodar, dat door de overwinning mee blijft doen om overwintering. De Russen hebben één punt achterstand op koploper Basel en evenveel punten als nummer twee Getafe, die met 0-1 won bij het al uitgeschakelde Trabzonspor.

