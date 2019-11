Van Bommel: 'Er zijn geen excuses'

"Als je zo snel met 2-0 achter komt, maak je het jezelf heel erg moeilijk", analyseert PSV-trainer Mark van Bommel de 4-0-nederlaag tegen Sporting CP. "Daarna is het een kansloze avond. Je probeert nog wel terug te komen en we krijgen ook wel wat kansen, maar Sporting is ook gewoon een goede ploeg. Er zijn geen excuses." Van Bommel wijt de grote nederlaag ook deels aan de jeugdigheid van zijn ploeg. "Deze groep is zo jong. Als je twee of drie jaar verder bent, ga je er niet zo makkelijk af hier. Ik kan van Mohamed Ihattaren (17) bijvoorbeeld nu nog niet verwachten dat hij het team bij de hand neemt."