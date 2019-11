In de Europa League is PSV om 21.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen Sporting CP. Eerder plaatste AZ zich dankzij een 2-2-gelijkspel tegen Partizan voor de knock-outfase, terwijl Feyenoord na eveneens een 2-2 tegen Rangers FC overwintering niet meer in eigen hand heeft. Volg alles in ons liveblog.





Europa League

LIVE:

Sporting-PSV 3-0

Uitslagen:

AZ-Partizan 2-2

Feyenoord-Rangers 2-2 Goedenavond en welkom in het liveblog van de Europa League. Wij (Anne van Eijk en Jeroen van Barneveld) houden je op de hoogte van de verrichtingen van de Nederlandse clubs in Europa. Sporting-PSV · Van overmaat tot ramp komt LASK Linz op een 1-2-voorsprong op bezoek bij Rosenborg. Bij deze stand is PSV uitgeschakeld in de Europa League. Sporting-PSV · 46' Direct een kans voor PSV! Mohammed Ihattaren is dicht bij de 3-1, maar zijn schot wordt gekeerd door doelman Maximiano. Een teken van leven van PSV. Sporting-PSV · Aftrap! De bal rolt weer in Lissabon. Kan het verslagen ogende PSV nog iets doen aan de 3-0-achterstand? Sporting-PSV · Trainer Mark van Bommel grijpt meedogenloos in bij PSV. Gastón Pereiro en Cody Gakpo komen binnen de lijnen. Zij vervangen JPablo Rosario en Bruma. Sporting-PSV · De ontgoocheling is ook bij de nieuwe aanvoerder Denzel Dumfries duidelijk zichtbaar. Ook de rechtsback lijkt weinig geloof te hebben in een ommekeer. Sporting-PSV · De stress is van het gezicht van Mark van Bommel te scheppen na de 3-0 van Sporting. Een waar debacle tekent zich af voor PSV in Lissabon. De trainer mag zijn handjes dichtknijpen als hij vanavond niet wordt uitgeschakeld in de Europa League. Europa League · Dit zijn de tussenstanden van de late avondwedstrijden in de Europa League:



Arsenal-Eintracht Frankfurt 1-0

Celtic-Stade Rennais 2-0

Dudelange-APOEL 0-2

Guimaraes-Standard Luik 1-1

Lazio Roma-CFR Cluj 1-0

Lugano-FC Kopenhagen 0-1

Malmö FF-Dynamo Kiev 1-2

Rosenborg-LASK Linz 1-1

Sevilla-Qarabag 0-0 AZ-FK Partizan · Druijf houdt 'heerlijk gevoel' over aan invalbeurt

"Het voelt goed", kijkt Jordy Druijf nuchter terug op zijn heldenrol voor AZ in de Europa League-wedstrijd tegen FK Partizan vanavond. De invaller scoorde twee keer waardoor de Alkmaarders zeker zijn van overwintering in Europa. "Het is altijd lekker om te scoren, dat geeft een heerlijk gevoel. Ik ben blij dat ik twee goals heb kunnen maken en dat we door zijn." Sporting-PSV · Rust! Een werkelijk dramatische start voor PSV in Lissabon. De ploeg van trainer Mark van Bommel kijkt tegen Sporting bij rust tegen een 3-0-achterstand aan. De Eindhovenaren zijn welhaast gedwongen om in de tweede helft de schade beperkt zien te houden. Sporting-PSV · Een sprankje hoop voor PSV. Rosenborg komt via Björn Johnson (ex-AZ) op gelijke hoogte met LASK. Bij deze stand is PSV nog niet uitgeschakeld in de Europa League. Sporting-PSV · 42' GOAL Sporting! 3-0



Na een heuse kansenregen is het nu opnieuw raak voor Sporting. De opgekomen verdediger Jeremy Mathieu schiet half vallend binnen uit een hoekschop. Een miserabele eerste helft voor PSV in Lissabon. Sporting-PSV · 38' Sporting lijkt het wel prima te vinden met de 2-0-voorsprong op zak en gunt PSV de bal. De Eindhovenaren ogen onrustig en komen maar moeizaam tot vloeiende combinaties over het biljartlaken in Lissabon. AZ-FK Partizan · Koopmeiners sprakeloos na bizar gelijkspel

"Het was misschien wel een van onze slechtste wedstrijden van het seizoen", is AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners realistisch tegenover FOX Sports direct na de 2-2 tegen FK Partizan. "Zeker de eerste helft zit het allemaal niet mee en dan gaat Myron (Boadu, red.) er ook nog af met een rode kaart in de 83e minuut. En wat er dan gebeurt... Ik ben een beetje sprakeloos eerlijk gezegd", doelt de verdediger op de 88e minuut. "Het is ongelooflijk. Ik weet niet eens hoe Ferdy hem binnen weet te koppen. Ik moet het even laten bezinken." Sporting-PSV · 29' Opnieuw een opgelegde kans voor PSV. Bruma draait zich vrij en haalt direct uit: een meter naast. PSV bijt langzaam van zich af na een apathische start van de wedstrijd. Sporting-PSV · De hoofdrolspeler van de eerste helft in Lissabon: Bruno Fernandes. De aanvoerder van Portugezen is met één doelpunt en één assist betrokken bij alle doelpunten van Sporting tegen PSV. Sporting-PSV · 25' Sporting ontsnapt hier aan een rode kaart. Bruno Fernandes haalt fors door, maar ontvangt niet zijn tweede gele kaart. Scheidsrechter Grinfeld spaart de aanvoerder van Sporting. Feyenoord-Rangers · Fer: 'We geven te makkelijk goals weg'

"Je moet jezelf in de eerste helft belonen door die tweede goal te maken", kijkt Leroy Fer terug op het 2-2-gelijkspel tegen Rangers FC. "Daardoor gaan we anders spelen in de tweede helft en geven we te makkelijk goals weg. We moeten beter staan bij die doelpunten, maar zij hebben natuurlijk ook wel kwaliteiten", doelt de Feyenoord-middenvelder op Rangers-spits Alfredo Morelos. Fer voelt wat teleurstelling bij de Feyenoorders, maar ziet ook nog kansen. "We hebben nog een klein kansje dankzij de overwinning van FC Porto. Die moeten we pakken." Sporting-PSV · 24' Mohammed Ihattaren legt aan voor een vrije trap op een mooie plek, maar de middenvelder schiet de bal in de muur. Typerend voor de belabberde start van PSV in Lissabon. Sporting-PSV · Slecht nieuws stapelt zich op voor PSV. LAKS Linz komt op voorsprong op bezoek bij Rosenborg. De Eindhovenaren zijn bij deze stand uitgeschakeld in de Europa League. Sporting-PSV · 16' GOAL Sporting! 2-0



Wat een dramatische start van de wedstrijd van PSV. De Eindhovenaren zijn nog niet van de schrik bekomen na de 1-0 van Luiz Phellype, of Bruno Fernandes verdubbelt de score. De middenvelder schiet van ongeveer 25 meter de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Unnerstall. AZ-FK Partizan · Sporting-PSV · 9' GOAL Sporting! 1-0



Luiz Phellype duwt PSV al diep in de problemen. De spits van Sporting troeft Nick Viergever simpel af en kopt een voorzet vanaf de rechterflank van PSV hard binnen, buiten het bereik van doelman Lars Unnerstall. Sporting-PSV · 7' Daar is de eerste test voor PSV-doelman Lars Unnerstall. De Duitser redt sierlijk op de afstandspegel van Bruno Fernandes, de spelmaker van Sporting. Feyenoord-Rangers · Advocaat: 'We hadden moeten winnen'

"Ik denk dat we het uitstekend gedaan hebben, alleen hebben we onszelf niet beloond", zegt Feyenoord-trainer Dick Advocaat direct na de Europa League-wedstrijd tegen Rangers FC (2-2). "De eerste helft kostte veel kracht. Er zat meer in en we hadden moeten winnen, maar alles is nog steeds mogelijk in deze poule. Het wordt nog interessant in Porto." Europa League · Dit zijn de eindstanden bij de overige vroege avondwedstrijden in de Europa League:



AS Saint-Etienne-KAA Gent 0-0 Istanboel Basaksehir-AS Roma 0-3

Besiktas-Slavan Bratislava 2-1

SC Braga-Wolverhampton Wanderers 3-3

CSKA Moskou-Ludogorets 1-1

Ferencvaros-Espanyol 2-2

Oleksandriya-VfL Wolfsburg 0-1

Wolfsberger AC-Borussia Mönchengladbach 0-1

Young Boys-FC Porto 1-2 Sporting-PSV · 3' Steven Bergwijn schreeuwt het uit van de pijn na een pijnlijke botsing met een speler van Sporting CP. De aanvaller trekt een grimas en voelt aan zijn bovenbeen. Sporting-PSV · Aftrap! De bal rolt in Lissabon. Sporting-PSV, een cruciale wedstrijd voor de Eindhovenaren voor overwintering in de Europa League, is onderweg. Sporting-PSV · Dit is het decor van Sporting-PSV: het Estádio José Alvalade. Feyenoord-Rangers ·



Rangers FC 5-8 (7-5) FC Porto 5-7 (5-7) BSC Young Boys 5-7 (7-6) Feyenoord 5-5 (5-6) De stand van zaken in de groep van Feyenoord (groep G) na vanavond. Feyenoord staat laatste, maar heeft nog een minieme kans om toch te overwinteren in Europa. Dan moeten de Rotterdammers de laatste wedstrijd van de groep winnen in Portugal van FC Porto en daarnaast moet Rangers FC dan winnen van Young Boys. AZ-FK Partizan · Dit is de stand in de poule van AZ na de 2-2 tegen Partizan:



Uitslagen:

FC Astana-Manchester United 2-1

AZ-FK Partizan 2-2



Stand:

Manchester United 5-10 * (6-2) AZ 5-9 * (15-4) FK Partizan 5-5 (6-9) FC Astana 5-3 (3-15)

* = door naar knock-outfase AZ-FK Partizan · AZ-FK Partizan · Na deze zinderende en beklijvende slotfase van AZ-FK Partizan richten we onze blik nu op Sporting-PSV. De Eindhovenaren mogen eigenlijk niet verliezen in Lissabon om zicht te houden op overwintering in de Europa League. AZ-FK Partizan · Een volksfeest ontaardt in Den Haag na de cruciale 2-2 tegen FK Partizan. AZ-FK Partizan · AZ overwintert in Europa League na kolderieke slotfase

AZ bereikt de knock-outfase in de Europa League. De Alkmaarders spelen met tien man met 2-2 gelijk tegen FK Partizan na een kolderieke slotfase. De ploeg van trainer Arne Slot leek dood en begraven toen spits Myron Boadu zeven minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, maar dankzij twee treffers van Druijf in de slotfase is AZ zeker van een plaats bij de laatste 32. AZ-FK Partizan · 90+2' GOAL AZ! 2-2



Den Haag ontploft! Ferdy Druijf doet het! De spits schiet een voorzet van Midtsjö kiezelhard binnen. Bij deze stand is AZ door in de Europa League. Feyenoord-Rangers · Feyenoord op rand van uitschakeling EL na gelijkspel

De kans is groot dat Feyenoord niet overwintert in Europa. Door een 2-2-gelijkspel tegen Rangers FC zijn de Rotterdammers zo goed als uitgeschakeld in de Europa League. Feyenoord komt nog wel op voorsprong en gaat de rust in met 1-0, maar na rust heeft Rangers het betere van het spel. Door twee rake kopballen van Alfredo Morelos is de voorsprong van Feyenoord verdwenen. Luis Sinisterra doet nog wel iets terug, maar verder dan 2-2 komt de thuisploeg niet meer. AZ-FK Partizan · 90' De minimale extra tijd in de tweede helft bedraagt zeven minuten. AZ-FK Partizan · 89' Paal! Het zit AZ ook niet mee. Oussama Idrissi gaat eindelijk langs zijn man en vuurt vanaf de rand van het strafschopgebied op doel. De buitenkant van de paal staat de 2-2 en dus overwintering in de Europa League in de weg. Feyenoord-Rangers · 89' Grote kans voor Feyenoord! Narsingh duikt op voor doelman McGregor, maar kan de bal niet controleren. AZ-FK Partizan · 87' GOAL AZ! 1-2



We gaan een hectische slotfase tegemoet, want AZ scoort drie minuten voor tijd de aansluitingstreffer. En hoe. Teun Koopmeiners peert de bal naar voren en het is Ferdy Druijf die de bal met zijn achterhoofd verlengt. Doelman Stojkovic wordt zo op het verkeerde been gezet. Feyenoord-Rangers · 85' Tweede wissel bij Feyenoord. Yassin Ayoub vervangt doelpuntenmaker Toornstra. Feyenoord-Rangers · 84' Fer wurmt zich tussen een aantal Rangers-spelers door en dwingt een hoekschop af. AZ-FK Partizan · 83' Rode kaart! Myron Boadu kan inrukken. De spits van AZ laat zich, met al een gele kaart op zak, theatraal vallen in het strafschopgebied van FK Partizan en de Poolse scheidsrechter Stefanski ziet er terecht een schwalbe in. AZ moet met tien man op jacht naar een doelpunt tegen FK Partizan. AZ-FK Partizan · 82' Het geloof ebt met de minuut weg bij AZ, dat het doel van FK Partizan maar sporadisch onder vuur heeft genomen. Bij de Alkmaarders overheerst vooral de frustratie op de warrige arbitrage. Feyenoord-Rangers · 82' Rangers gooit alles dicht. Feyenoord weet geen opening meer te vinden in de verdediging van de Schotten. Feyenoord-Rangers · Luis Sinisterra geeft Feyenoord weer wat hoop door snel na de 1-2 de gelijkmaker binnen te schieten. Feyenoord-Rangers · 76' Oei! Invaller Narsingh heeft de 3-2 voor het inschieten, maar hij kan zijn voet net niet tegen de bal zetten. AZ-FK Partizan · Nog een kwartier te spelen in Den Haag. Zien we straks een juichende Myron Boadu, of kan AZ niks meer doen aan de 0-2-achterstand? Bij een remise zijn de Alkmaarders zeker van de knock-outfase van de Europa League. Feyenoord-Rangers · Alfredo Morelos is vandaag een plaaggeest voor Feyenoord. De Colombiaan kopt tweemaal raak en brengt daarmee de Rotterdammers in de problemen. Bij deze stand (2-2), is Feyenoord uitgeschakeld in Europa. De thuisploeg heeft nog een kwartier de tijd om nog een doelpunt te maken.